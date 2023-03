"Es Pramac, y no Ducati, quien debe dar las armas a Martín para ser campeón"

Cargar el reproductor de audio

Hace dos años, en una maniobra que Ducati consideró desleal, el team manager de Pramac, Francesco Guidotti, abandonó el equipo en el último momento para irse a KTM, lo que dejó desolado al propietario de la escudería, Paolo Campinoti, y a la estructura descabezada en su área de gestión. Tras un año sin un líder sólido dentro del garaje, el fichaje del expiloto Gino Borsoi como nuevo team manager endereza a uno de los equipos privados más importantes del Mundial de MotoGP.

Con una larga experiencia en el equipo Aspar, donde logró innumerables éxitos, Motorsport.com tuvo la oportunidad de entrevistar al italiano, durante el pasado test de Portimao, tras su llegada a Pramac, una de las referencias entre los equipos privados de MotoGP.

Pregunta: ¿Qué te encontraste a tu llegada a Pramac?

Respuesta de Borsoi: "Un equipo que tiene un potencial enorme, que ya sabe lo que tiene que hacer. El que tiene que adaptarse soy yo, no puede llegar y entrar como un elefante a una cacharrería y cambiar todo. Primero porque no conozco del todo a la gente y más importante, porque es un equipo que en los últimos años siempre ha estado ahí delante, ganando carreras y siendo el mejor equipo independiente. Yo espero aportar mi pequeño granito de arena. Tengo que trabajar para entender que le hace falta al equipo y hasta final de temporada mi objetivo es darle este plus más para ser más competitivo respecto a los demás".

P: Desde fuera, Pramac siempre se ha visto como un equipo de un gran potencial pero que, en algunos momentos, no tenía el orden que se necesita a estos niveles de MotoGP. ¿Te ha sorprendido algo, o has encontrado lo que te esperabas?

R: "Difícil contestar a esto, yo vengo con muchas ganas de trabajar y poner mi pequeño o grande granito de arena. Si consigo mejorar lo que ya han hecho hasta ahora bienvenido sea, vamos a intentarlo, que ese es el objetivo, por lo menos no bajar del escalón importante donde esta el equipo. He visto gente muy capaz y con muchas ganas, lo que ha pasado los años anteriores no lo sé, yo no estaba aquí y no quiero opinar de algo que desconozco. Han pasado por aquí team manager muy importantes, el mismo Guidotti que ahora está en KTM. Y si está allí quiere decir que cuando estuvo en Pramac hizo un trabajo espectacular y por eso ahora tiene la importancia que tiene. Solo quiero mantener el equilibrio que mis antecesores tuvieron en este equipo y si puedo, mejorarlo".

P: El mayor problema de Pramac el año pasado es que, a última hora, el motor de la Ducati no fue como el de las oficiales y eso los convirtió en un poco el equipo de pruebas. Es parte de tu trabajo que no pasen situaciones como aquella.

R: "El tema con Ducati este año está claro, vamos a tener el mismo material y la misma moto, esto está fuera de discusión. También a Ducati le interesa que este equipo haga resultados con los dos pilotos. Evidentemente Jorge Martín ya sabemos todos que tenía que ser uno de los pilotos del equipo oficial y al final no pudo ser. Mejor para Pramac, lo tengo que decir egoísticamente, porque gracias a eso tenemos un gran piloto. También con Johann Zarco tenemos un buen piloto y hemos encontrado un buen equilibrio que nos permitirá desde el principio hacer una buena temporada".

P: El año pasado el pacto también era el de tener el mismo material, pero no se cumplió. Este año ha surgido lo de la electrónica, que habrá una nueva para los equipos oficiales y la antigua para los privados.

R: "El tema está claro, tenemos las mismas armas que el equipo oficial, el mismo material y todo lo que vaya teniendo el box de fabricas lo tendremos nosotros en Pramac".

P: Han pasado ya unos meses, pero la noticia de no poder ir al equipo oficial afectó mucho a Jorge Martín. Parte de tu trabajo es recuperar la alegría, las ganas y la motivación de Jorge, ¿se ha recuperado ya de aquel golpe?

R: "¿A quién no le afecta una decisión así, me hubiera afectado a mi, a ti y a todo el mundo, es normal y humano, entiendo su desilusión y cabreo en el momento de la temporada que fue. Pero esta es otra temporada, hemos hablado mucho este invierno, he mantenido muchas reuniones con él y el ambiente diría que, en este momento, es muy bueno, muy sano y con muchas ganas de demostrar. No sirve mirar atrás y quejarse de algo que ya ha pasado y no puedo ser. Ahora queda demostrar que merecía estar en el equipo oficial, nos queda toda la temporada y creo que lo puede demostrar, así que hay que centrarse en eso y no mirar atrás".

P: Qué esperáis de Jorge y también de Zarco, porque a veces parece que no se hable de Johann y es un dos veces campeón del mundo de Moto2, pero que sigue buscando su primera victoria en MotoGP.

R: "Correcto, tu lo has dicho, yo creo que Zarco tiene un gran potencial que por un motivo u otro no ha podido demostrar todavía, o lo ha demostrado en parte, porque los dos últimos años siempre ha estado delante, sobre todo en la primera parte de la temporada, siendo de los mejores de Ducati. Esto hay que acabarlo de pulir con Johann, que no sea solo la primera parte de la temporada, que sea todo el año. En eso estamos trabajando y hablando mucho con él, creando un equipo humano dentro de Pramac para trabajar con él, para que esté más cómodo, ahora tiene al jefe técnico con el que ganó los dos mundiales de Moto2, y eso le va a dar más seguridad. Estoy aquí para apoyarle en todo lo que haga falta, con una mentalidad positiva para él, porque yo veo las carrera como piloto que fui y como team manager. A veces veo lo que un piloto quiere o necesita, o si está sufriendo. Para mi es más fácil pasar de una mentalidad a otra porque lo he vivido, algo que otros team manager quizá no, eso nadie te lo enseña".

P: ¿Y Jorge? el handicap de las caídas siempre ha sido un poco su talón de Aquiles, vais a trabajar ese tema.

R: "Hemos visto dónde se falló el años pasado y ahí está el foco, en no repetir los mismos errores y caídas importantes que le quitaron la posibilidad de obtener buenos resultados y demostrar lo rápido que es. En este momento, sinceramente, pongo a Martín y Zarco al mismo nivel, en Sepang hicimos entrenamientos y enfoques completamente distintos, no buscamos el tiempo y el nivel de los dos es mucho mayor. Estamos trabajando más enfocados en las carreras que es lo que te da los puntos, hay que centrarse en que todo funcione y el piloto esté a gusto con la moto y el equipo. Cuando tengamos esos temas bien cerrados los resultados van a llegar".

P: Dijo Paolo Ciabatti en una conversación con Motorsport.com, que Ducati iba a poner todo de su parte para que Martín pueda luchar por ser campeón del mundo, pero ves lo que pasó el año pasado y cuesta un poco de creer. ¿Piensas que Ducati va a dar igualdad de condiciones a tus pilotos y a los suyos?

R: "Sí, estoy convencido cien por cien, no porque yo lo piense, sino porque lo hemos hablado. Ducati está a favor y convencida de que tiene que ayudar a Martín, que se lo merece, y a Zarco también porque está en el equipo y porque es un piloto que puede dar grandes resultados a la marca. Como equipo satélite pero con motos oficiales, tenemos todo el apoyo. Vamos a tener las mismas armas. Ahora está más en nuestras manos que de Ducati. Tenemos los pilotos, tenemos las motos, el material, el equipo está, tenemos que unir todos esos ingredientes y ser capaces de sacarle el máximo partido. Ahora es Pramac quien debe dar las armas a Martín para luchar por el título".

P: Nunca se ha visto que un piloto de un equipo privado haya sido campeón de MotoGP.

R: "¿Por qué no?, es un buen desafío. Difícil, seguro, sigue siendo el sueño de todos los equipos satélite poder luchar por un Mundial, pero si vamos viendo las últimas temporadas el nivel de los equipos y las motos han sido mejor y se ha cerrado la brecha con los de fábrica. Ellos tienen todo lo mejor en cualquier momento, pero ahora nosotros tenemos el mismo material. Ahora, sobre todo por parte de Pramac, es más hacer bien el trabajo por parte de la estructura, porque no nos falta nada".

P: Este año entran en juego las sprint race y hables con quien hables sobre el tema, siempre surge el nombre de Martín como un claro especialista en este tipo de carreras. ¿Que os puede dar y que os puede quitar las sprint race?

R: "Es la pregunta del año, todo el mundo pregunta lo mismo, Martín está preparado para este tipo de carrera porque es un piloto rápido y lo puede hacer muy bien, sí. Pero también hay otros muchos pilotos que lo pueden hacer bien, nadie tiene información sobre este tipo de carreras y todo el mundo está intentando entender la nueva situación. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco, la primera carrera en Portimao nos dará información muy importante. Hay pilotos más rápidos que otros, pero también es importante que a pocas vueltas la salida será aún más critico. Los pilotos que estén normalmente más atrás, intentarán aprovechar las carreras cortas para dejarse ver y tratar de lograr algún podio, y arriesgarán quizá un poco más que en una carrera de verdad. Hay que ir descubriendo este nuevo formato, lo iremos viendo".

