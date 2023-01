Yamaha ve paralelismos entre Morbidelli y la situación Márquez-Honda

Cargar el reproductor de audio

Franco Morbidelli afronta una temporada sin precedentes en 2023. El subcampeón de MotoGP en 2020 decepcionó la temporada pasada al terminar en la 19ª posición de la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo, Fabio Quartararo, luchó por el título hasta la última ronda del curso. En términos de puntos, la comparación directa fue de 248 a 42 a favor del francés.

Si bien Quartararo lideró el campeonato durante mucho tiempo, Morbidelli luchó a menudo por los últimos puntos, de hecho, en ninguna de las 20 carreras el italiano subió al podio, unos escalones que el italiano no pisa desde Gran Premio de España en Jerez en mayo de 2021.

En el paddock de MotoGP, los expertos se preguntan por qué Morbidelli no ha estado a la altura de las expectativas que se tenían sobre él desde el verano de 2021. Una de las razones podría ser la lesión de rodilla de la cual se trató hace año y medio.

"Sin lugar a dudas, la lesión de rodilla fue un punto de inflexión porque Morbidelli tuvo que sentarse y perderse cinco carreras, antes de dar el salto al equipo oficial después de toda la polémica de Maverick Viñales", explicó Lin Jarvis, director de carrera de Yamaha, a crash.net.

Tras su pausa obligada en 2021, Morbidelli regresó en otoño y empezó a correr con el equipo oficial. Pero en ninguna de las cinco últimas carreras demostró gran cosa. Según Jarvis, Morbidelli "no estaba en forma" en ese momento y su regreso fue demasiado precipitado.

"Probablemente volvió muy pronto. Siendo realistas, no estaba en forma en ese momento", dijo Jarvis. Sin embargo, la lesión de rodilla no fue la razón por la que Morbidelli no estuvo a la altura de las expectativas en la temporada 2022, según el director de Yamaha.

"Pudo entrenarse bien durante el invierno", dijo Jarvis sobre su preparación. "Pero nunca pudo conseguir la confianza necesaria para ir al límite con la moto".

"Frankie no lograba ser rápido, le faltaba agresividad en las frenadas y velocidad en las curvas, que es justo lo que necesitas con la Yamaha. Se necesita mucha confianza y ese es el punto fuerte de Fabio. A Frankie le costó mucho".

Para solucionar sus problemas, Morbidelli, junto a su equipo, intentó buscar otros reglajes: "Sabemos que Frankie puede ser rápido, es un ganador y subcampeón de MotoGP. Así que las capacidades están ahí. Necesita redescubrirse a sí mismo y nosotros tenemos que ofrecerle las mejores herramientas posibles", explicó Jarvis.

Yamaha ve paralelismos entre Morbidelli y Marc Márquez - Honda en MotoGP

En estos momentos, los japoneses están trabajando para hacer que la M1 sea más manejable, pero Morbidelli también necesita trabajar en sí mismo para recuperar la confianza que parece haber perdido: "No es fácil tener como compañero de equipo a Fabio. Lo he comprobado con otros pilotos. Cuando tu compañero es tan rápido, a veces es difícil para el otro".

La situación en Yamaha recuerda mucho a la que ha vivido Honda en los últimos años. En el bando de HRC existe una gran dependencia de Marc Márquez y sus compañeros siempre se han visto eclipsados por él: "Creo que hay ciertos paralelismos con Márquez y Honda", admitió Jarvis.

Para Morbidelli, la temporada 2023 de MotoGP es crucial, ya que su contrato con Yamaha expira a finales de este año. Sus posibles sucesores ya están asomando la cabeza, con el excampeón del mundo de WSBK, Toprak Razgatlioglu, Yamaha tiene un talento en ciernes.

También hay algunos rumores que aseguran que Jorge Martín podría cambiar Ducati por Yamaha, dado que Enea Bastianini tiene preferencia para 2023 y sus posibilidades de ascender al equipo oficial de Ducati parece ser escasas.

