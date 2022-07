La dependencia de Quartararo y Márquez que lastra a Yamaha y Honda

Cargar el reproductor de audio

Si ya éramos conscientes de que Honda dependía en gran medida de Marc Márquez, en Yamaha se ha impuesto una dinámica similar en torno a un líder indiscutible, Fabio Quartararo.

El veterano Andrea Dovizioso, que regresó al mundial de MotoGP, iba bien encaminado con sus declaraciones durante el Gran Premio de Francia, después de resignarse a recibir la ayuda técnica que esperaba y una vez que sus esfuerzos por cambiar su estilo de pilotaje fueron en vano.

"Yamaha está en una situación muy buena, porque ganó el año pasado y este curso está primera en el campeonato, pero desde mi punto de vista está en una situación muy parecida a la de Marc y Honda en los últimos seis años", advirtió el piloto italiano, subrayando lo bien que se adapta el pilotaje de Quartararo a las necesidades de la M1.

Sin prisa pero sin pausa, las marcas europeas se han ido adueñando de MotoGP, como así demuestran los resultados que están logrando desde el año pasado y, en especial, desde el gran final de temporada de Ducati en 2021.

Cuando la competición se reanudó hace unos meses, la tendencia al alza de las marcas del viejo continente se confirmó, con la ausencia de Yamaha en el podio en Qatar al inicio de la temporada. Pero no acabó allí, ya que para ver una victoria de un fabricante no europeo, hubo que esperar a la quinta carrera, algo no visto desde 1972.

A pesar de la evidente progresión de Ducati y Aprilia, así como los destellos ocasionales de KTM, que pudo hacerse con una victoria a principios de año a pesar de las dificultades que ha sufrido, Yamaha regresó al frente. La marca de Iwata logró un podio en la segunda carrera y volvió a la victoria en la quinta.

Esto fue suficiente para hacerse con las riendas del mundial de pilotos y poner a la escuadra japonesa en el camino de confirmar el gran éxito de 2021.

Fabio Quartararo, que llevó a Yamaha a la conquista del título el año pasado por primera vez desde 2015, cuando Jorge Lorenzo logró su último entorchado en la categoría reina, se reafirmó en el papel de líder del equipo. En 2022, es el primer piloto de la marca y, además, le ha dado a Yamaha todos los puntos que ha conseguido en el campeonato de constructores, situándola en segundo lugar, lo que es digno de elogio.

La diferencia entre Quartararo y sus compañeros de marca es abismal, tanto en la clasificación general como en su capacidad para situarse regularmente entre los mejores, ya sea en clasificación o en los resultados finales del gran premio.

Si dejamos de lado el agregado de puntos y seleccionamos las mejores actuaciones posibles de la primera parte de la temporada, el resultado es similar. Tan solo Quartararo ha podido llegar al top 5, y frente a sus diez resultados en el top 10, el resto de pilotos de Yamaha acumulan dos.

Las actuaciones de los pilotos de Yamaha, al detalle

Quartararo Morbidelli Binder Dovizioso Puntos totales Media en cada carrera 172 15,6 25 2,3 10 0,9 10 0,9 Mejor resultado Resultado medio 1º 3,4 7º 10,9 10º 11,6 11º 13 Mejor posición en parrilla Posición media 1º 4,4 12º 17,5 20º 21 15º 19,1 Victorias 3 0 0 0 Podios 6 0 0 0 Carreras en top 5 7 0 0 0 Carreras en top 10 10 1 1 0 Abandonos 1 2 3 2

La dependencia es tal que, cuando Quartararo comete un error, todo el clan de Yamaha se tambalea. La marca se marchó de Assen sin añadir puntos a su casillero, ya que el francés se cayó y tuvo que abandonar, pero tampoco acabaron Franco Morbidelli y Darryn Binder. El único que vio la bandera a cuadros, Andrea Dovizioso, lo hizo en 16ª posición, fuera de los puntos.

Hace falta echar la vista atrás hasta el Gran Premio de las Naciones de 1989 si queremos encontrar una actuación similar de fabricante de Iwata, pero aquella carrera fue boicoteada por un gran número de pilotos, que consideraban el trazado peligroso tras una interrupción por un diluvio.

Otro episodio similar sucedió en el Gran Premio de Alemania de 1994, cuando únicamente los motores Yamaha asociados a los chasis ROC o Harris lograron terminar entre los quince primeros.

Ahora, Quartararo parece ser el único de los cuatro pilotos de la marca de los diapasones que puede sacar el máximo partido a la M1. El francés le está sacando partido a su moto, ya que lidera el campeonato, pero su compañero de equipo tan solo es 19º en la misma lista.

"Imagina dónde estaría Yamaha si no tuviera a Fabio ahora mismo, y te darás cuenta de que no hay realmente una diferencia entre un equipo y otro", dijo recientemente una fuente de Honda a Motorsport.com.

"No sé si Yamaha decidió llegar a esta situación, o si llegó a ella [sin querer]", señaló Andrea Dovizioso en su análisis de mayo. "Pero ahora la situación es similar a la de Honda: solo hay un piloto que es capaz de explotar todo el potencial y marcar una gran diferencia con los demás pilotos".

Honda, en horas bajas en MotoGP por la ausencia de Marc Márquez

Lo que estamos viendo en Yamaha se puede comparar con lo que ya se ha convertido en un clásico en Honda. Solo se salvan los resultados en concreto, ya que HRC lleva dos años sufriendo las lesiones y la ausencia de un líder convertido en imprescindible.

Marc Márquez ha dejado un vacío en Honda desde que se rompió el húmero en la primera carrera de 2020, celebrada en Jerez, y su ausencia ha puesto de manifiesto las limitaciones de la RC213V.

Este prototipo se ha convertido en una máquina a la que nadie sabe sacarle todo su jugo y cuyos intentos de evolución, no han dado resultados hasta ahora.

La temporada 2020, la del accidente que paró en seco a Márquez, fue el inicio de la caída en picado de Honda. Por primera vez desde la creación del programa actual en 1982, HRC no consiguió ni una sola victoria, por lo que fue su peor temporada en la categoría reina.

Desde entonces, el fabricante del ala dorada no ha sido capaz de levantar la cabeza, a pesar de las tres victorias, todas ellas conseguidas por el #93 cuando pudo volver a la competición la temporada pasada.

Hace unas semanas, en Sachsenring, Honda no consiguió puntuar en la carrera, tras tres abandonos (Pol Espargaró, Alex Márquez y Takaaki Nakagami) y un 16º puesto de Stefan Bradl. Fue la primera vez de Honda sin recompensa desde que en 1982 boicotearon el GP de Francia por motivos de seguridad.

Tan solo una semana después, Yamaha corrió la misma suerte, acercándose un poco más a su gran rival, y demostrando lo rápido que caen cuando sus respectivos líderes flaquean.

Pero hay una gran diferencia entre ambas fábricas durante esta temporada. Quartararo rara vez se ha ausentado de la línea de meta de las carreras, mientras que Márquez está actualmente en pleno periodo de reposo tras su última operación en el brazo.

A pesar de este obligado descanso desde el Gran Premio de Catalunya, y de su anterior ausencia en Indonesia y Argentina por un nuevo episodio de diplopía, el #93 sigue siendo el piloto de la marca mejor situado en el campeonato, en la 13ª posición.

En la clasificación de constructores, Honda ocupa el último lugar, y Márquez es, una vez más el que ha hecho una mayor contribución. De las seis carreras que ha disputado, ha logrado el mejor resultado de la marca en cuatro ocasiones.

Pasado el ecuador de la temporada, con un único podio de Pol Espargaró en Losail, pero que ya parece muy lejano, hay motivos para temer una segunda campaña sin ningún lograr un triunfo, como ya ocurrió en 2020...

Las actuaciones de los pilotos de Honda, al detalle

M. Márquez Nakagami Espargaró Á. Márquez Puntos totales Media en cada carrera 60 10 42 3,8 40 4 27 2,5 Mejor resultado Resultado medio 4º 6,2 7º 9,5 3º 7,6 7º 9,2 Mejor posición en parrilla Posición media 3º 9 7º 13,4 4º 10,4 7º 19 Victorias 0 0 0 0 Podios 0 0 1 0 Carreras en top 5 2 0 1 0 Carreras en top 10 6 4 2 2 Abandonos 0 2 3 3

Con Charlotte Guerdoux