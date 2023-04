Viñales: "Márquez me ha pasado de forma muy fea, lo comisarios deben ser más duros"

Maverick Viñales, que salía 10º en parrilla, logró remontar hasta la séptima posición, pero no acabó contento este sábado tras la sprint del Gran Premio de España de MotoGP, ya que el español cree que "estaba para ganar".

"No estoy contento con la Q2, era una oportunidad de estar en primera fila, Aleix ha estado allí (pole), pero en carrera la velocidad es buena y con terreno libre creo que era el más rápido en pista y el objetivo que tenemos que tener claro es que hay que salir primero o segundo en parrilla, si conseguimos eso creo que podemos ganar las carreras, hay que seguir picando piedra porque va a llegar", explicó.

"Mañana, si tengo suerte en la primera vuelta creo que estoy para ganar", añadió optimista.

Desde su posición en la salida, Maverick vio en primera fila la cuádruple caída de la segunda curva, que obligó a una bandera roja y una posterior resalida.

"La gente va muy pasada, y sobre todo en circuito como este en los que la primera y segunda curvas son muy cerradas. La cuestión es que si te sale bien ganas seis o siete posiciones, si te sale mal tiras a tres o cuatro pilotos".

Para el piloto de Aprilia la solución pasa por medidas drásticas.

"La única solución es que los comisarios sean más duros, yo creo que esa es la única salida. He pasado a Alex Márquez en la última curva y me la ha devuelto de una forma muy fea, creo que los comisarios se tienen que poner duros porque con Alex no es la primera vez. En Portimao me arruinó la sprint, me sacó de la pista y me pasaron cinco pilotos. Hoy ha sido igual, todo el rato le pasaba y el me volvía a pasar para echarme fuera, no es un adelantamiento normal de carrera. Entonces creo que hay que ser más directos con las sanciones. Al final yo voy a hacer lo mismo, voy a entrar a matar y que pase lo que tenga que pasar. Pero no es esa la solución, creo que todos debemos respetarnos".

La cada vez mayor sofisticación de las MotoGP complica lo que tienen que hacer los pilotos en las primeras vueltas, los dispositivos de altura de salida, los de movimiento…

"No tiene nada que ver el manejo de los dispositivos, la gente se tira sin pensar, pero todos estamos compitiendo y tenemos que mejorar el respeto entre nosotros".

"Algo que tenemos este año es que luchamos por cualquier posición, me he tirado en la última curva a por Johann Zarco y le he pasado como se tiene que pasar, normal, sin tocarle. Hay gente que te pasa y parece que te quiera sacar de la pista voluntariamente. Debemos entender que hay que respetarnos sino esto será una locura".

"Me da coraje porque teníamos velocidad para ganar y estamos perdiendo muchas oportunidades de sacar muchos más puntos".

Lo curioso de todo esto es que Maverick estaba comentando todo esto con Alex Márquez a escasos centímetros de distancia en la sala de prensa del circuito de Jerez, pero aseguró que no tenía que hablar con él.

"Tienen que ser los comisarios los que hablen con los pilotos, yo con Alex no tengo nada, fuera de la pista no tengo ningún problema. Pero sí hay algunos pilotos que en la pista van muy agresivos, y el problema no es ser agresivo, es que te pasan completamente colados y te frenan completamente y luego van medio segundo más lentos que tú. Es la manera de pasar, si eres agresivo no pasa nada, pero en la última curva le tenía toda la posición ganada y (Alex) ha dado gas sin sentido y casi me caigo porque me ha tocado aquí", dijo señalándose el brazo. Acto seguido, en la misma puerta de la sala de prensa Maverick y Alex hablaron y se saludaron cordialmente.

Alex Márquez, caída del Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images