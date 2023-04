Quartararo urge a Yamaha a que despierte tras no puntuar otra vez

El campeón del mundo de MotoGP 2021 no está pudiendo, en este inicio de temporada, remontar el vuelo tras el desastre vivido por Yamaha la temporada pasada, cuando Fabio Quartararo, que lideraba el Mundial con 91 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, acabó cediendo la corona al italiano.

"Yamaha tiene que cambiar la mentalidad del equipo si quiere mejorar", apremió Quartararo.

"Hemos perdido casi todos los puntos fuertes, antes marcábamos la diferencia en la velocidad en curva, y eso ya no lo tenemos", explicó.

"La frenada sigue siendo uno de nuestros puntos fuertes. Vamos a tener que encontrar una solución y, sobre todo, cambiar la mentalidad del equipo porque creo que estamos más dormidos que haciendo algo bueno", en referencia a que Yamaha debe despertar ya de una vez por todas.

El gran problema que se encuentran la mayoría de pilotos actualmente es la dificultad para adelantar, algo que castiga especialmente a la M1.

"Saliendo desde el puesto 16º si nos quedamos en ahí no soy capaz de adelantar", dijo.

"Y éste es el mayor problema, porque soy más rápido que los pilotos que tenía delante, pero incluso con un segundo [de diferencia], sigo teniendo la sensación de que el neumático está muy mal", con riesgo de caerse.

"Es un problema que no podemos resolver. Viendo a los de delante, como Brad Binder, que se van de lado, si yo hiciera eso la parte delantera se deslizaría enseguida", y perdería la moto.

"Es un problema que nunca hemos resuelto realmente. Es uno de nuestros mayores problemas. Empezamos extra, extra bajo [con la presión de los neumáticos delanteros] y llegamos a una presión muy alta, no es normal".

Sin embargo, la subida de la presión del neumático no es el único obstáculo. "Y ese no es el único problema. Es un problema de agarre", señala como mayor handicap.

"El neumático trasero no está tan mal, pero el delantero - estoy girando y estoy girando recto. No soy capaz de inclinar la moto. Estoy haciendo 1.38, me sentía lento. Podría ir mucho más rápido pero no soy capaz".

Quartararo se vio perjudicado por la bandera roja de la primera vuelta del sprint, cuando había remontado de la 16ª a la 8ª posición en dos curvas. Se dio de nuevo la salida y volvió a la casilla inicial.

"Ha sido un día duro, especialmente en la calificación, no esperaba ser tan lento. Por la mañana, con 10 vueltas, hice un 1.37.3, pero puse dos neumáticos nuevos y sólo fui tres décimas más rápido. Así que ha sido un auténtico desastre".

"Y luego en la carrera, en cuanto estamos detrás de un piloto, no somos capaces de mantenernos con ellos. Incluso en la primera salida, cuando he remontado nueve posiciones, me habría quedado exactamente en el mismo sitio porque no soy capaz de adelantar, no soy capaz de pegarme al de delante, sea quien sea", reiteraba sus quejas.

"Estaba detrás de Fabio Di Giannantonio y tenía que mantener un segundo de distancia y eso nos impide intentar adelantar. Es un problema que hemos tenido muchas veces", zanjó el francés.