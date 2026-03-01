Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Viñales: "No creo que el problema sea mío"

MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "No creo que el problema sea mío"

Yamaha silencia a sus pilotos ante el peor arranque de su historia en MotoGP

MotoGP
GP de Tailandia
Yamaha silencia a sus pilotos ante el peor arranque de su historia en MotoGP

Bezzecchi: "Es demasiado pronto para decir si las cosas con Ducati están cambiando"

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi: "Es demasiado pronto para decir si las cosas con Ducati están cambiando"

Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

Martín: "Hace dos meses no podía ni limpiarme el trasero"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Hace dos meses no podía ni limpiarme el trasero"

Michelin da una primera explicación del pinchazo de Márquez en Tailandia

MotoGP
GP de Tailandia
Michelin da una primera explicación del pinchazo de Márquez en Tailandia

Fernández: "Con el problema del hombro vamos a aguantar hasta donde podamos"

MotoGP
GP de Tailandia
Fernández: "Con el problema del hombro vamos a aguantar hasta donde podamos"

Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones
MotoGP GP de Tailandia

Vídeo: ¡Marc Márquez abandona en Tailandia por un problema en el neumático!

Marc Márquez abandonó en la carrera larga del GP de Tailandia de MotoGP cuando rodaba cuarto por un problema en el neumático, con pinchazo y desllantada.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Rueda de Marc Márquez, Tailandia

Rueda de Marc Márquez, Tailandia

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez no ha empezado la temporada 2026 de MotoGP como hubiera querido, ni mucho menos. El piloto español llegaba a la primera carrera larga de la temporada sin estar al 100 por 100 del brazo derecho después de su lesión en el GP de Indonesia de 2025, como él mismo adelantó.

Pero su segunda posición en la sprint del sábado en Buriram, por más que perdiera la victoria por una decisión polémica de los comisarios tras su intensa batalla con Pedro Acosta, había reforzado la idea de que podía irse de Tailandia con las manos llenas.

De hecho, tras un inicio muy cauto para ver cómo estaba él y la pista, por el intenso calor que había hoy en el circuito de Chang, el multicampeón de Cervera estaba rodando cuarto, dejando por el camino grandes duelos de nuevo con Acosta y con Jorge Martín, pero para las últimas vueltas estaba en posición de atacar al 'Tiburón de Mazarrón' y a Raúl Fernández para cosechar un nuevo podio. Pero nada más lejos de la realidad. A 6 vueltas del final, tuvo que abandonar por un problema en el neumático trasero.

 

En la curva 4, la llanta trasera de la Ducati dijo basta. Márquez se fue largo, no se sabe aún si yendo ya en ese momento con el neumático pinchado, y tras un bote en el piano comenzó a perder velocidad. El catalán había desllantado en su Desmosedici, y como consecuencia se había producido un pinchazo, un fenómeno muy raro de ver en el Mundial de MotoGP.

Como consecuencia, el #93 tuvo que abandonar y comenzar el año con un 0, aunque al menos el sábado pudo llevarse 9 puntos. Las caras en el box de Ducati, especialmente de Gigi Dall'Igna, eran un poema por lo raro de lo sucedido. En la reunión previa al podio de los tres pilotos del Top 3, Marco Bezzecchi, Acosta y Raúl Fernández, señalaron un bache importante en la curva 4, y achacaron el daño a primera vista a la llanta, no al neumático.

El drama fue completo para la familia Márquez porque, en el mismo punto, unos segundos después, Alex Márquez se fue al suelo, cerrando el Gran Premio de Tailandia con un 0 tras no puntuar en la sprint, en su debut con la Ducati oficial.

La carrera:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Puñetazo de Bezzecchi y pinchazo de Márquez en Buriram
Siguiente artículo Acosta: "Vamos a disfrutar el liderato del Mundial, ojalá dure mucho tiempo"

Mejores comentarios

Más de
Rubén Carballo Rosa

Michelin da una primera explicación del pinchazo de Márquez en Tailandia

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Michelin da una primera explicación del pinchazo de Márquez en Tailandia

Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones

Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Tailandia en Buriram

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Tailandia en Buriram
Más de
Marc Márquez

Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

A qué hora fue la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo se vio

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora fue la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo se vio

Ducati no comparte la sanción impuesta a Márquez, pero "la aceptamos" (vídeo completo)

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Ducati no comparte la sanción impuesta a Márquez, pero "la aceptamos" (vídeo completo)
Más de
Ducati

Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"

Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

Viñales: "No creo que el problema sea mío"

MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "No creo que el problema sea mío"

Yamaha silencia a sus pilotos ante el peor arranque de su historia en MotoGP

MotoGP
GP de Tailandia
Yamaha silencia a sus pilotos ante el peor arranque de su historia en MotoGP

Bezzecchi: "Es demasiado pronto para decir si las cosas con Ducati están cambiando"

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi: "Es demasiado pronto para decir si las cosas con Ducati están cambiando"

Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"