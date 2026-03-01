Vídeo: ¡Marc Márquez abandona en Tailandia por un problema en el neumático!

Marc Márquez no ha empezado la temporada 2026 de MotoGP como hubiera querido, ni mucho menos. El piloto español llegaba a la primera carrera larga de la temporada sin estar al 100 por 100 del brazo derecho después de su lesión en el GP de Indonesia de 2025, como él mismo adelantó.

Pero su segunda posición en la sprint del sábado en Buriram, por más que perdiera la victoria por una decisión polémica de los comisarios tras su intensa batalla con Pedro Acosta, había reforzado la idea de que podía irse de Tailandia con las manos llenas.

De hecho, tras un inicio muy cauto para ver cómo estaba él y la pista, por el intenso calor que había hoy en el circuito de Chang, el multicampeón de Cervera estaba rodando cuarto, dejando por el camino grandes duelos de nuevo con Acosta y con Jorge Martín, pero para las últimas vueltas estaba en posición de atacar al 'Tiburón de Mazarrón' y a Raúl Fernández para cosechar un nuevo podio. Pero nada más lejos de la realidad. A 6 vueltas del final, tuvo que abandonar por un problema en el neumático trasero.

En la curva 4, la llanta trasera de la Ducati dijo basta. Márquez se fue largo, no se sabe aún si yendo ya en ese momento con el neumático pinchado, y tras un bote en el piano comenzó a perder velocidad. El catalán había desllantado en su Desmosedici, y como consecuencia se había producido un pinchazo, un fenómeno muy raro de ver en el Mundial de MotoGP.

Como consecuencia, el #93 tuvo que abandonar y comenzar el año con un 0, aunque al menos el sábado pudo llevarse 9 puntos. Las caras en el box de Ducati, especialmente de Gigi Dall'Igna, eran un poema por lo raro de lo sucedido. En la reunión previa al podio de los tres pilotos del Top 3, Marco Bezzecchi, Acosta y Raúl Fernández, señalaron un bache importante en la curva 4, y achacaron el daño a primera vista a la llanta, no al neumático.

El drama fue completo para la familia Márquez porque, en el mismo punto, unos segundos después, Alex Márquez se fue al suelo, cerrando el Gran Premio de Tailandia con un 0 tras no puntuar en la sprint, en su debut con la Ducati oficial.

