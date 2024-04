Vídeo: Pedrosa y su explicación a Quartararo de por qué no quería pasarle forzando

La carrera al sprint de MotoGP en Jerez tuvo mucha miga, más de la que muchos pensaban que iba a tener. La lluvia caída antes de la clasificación sobre la pista andaluza dejó varios parches de humedad en el asfalto, que acabarían siendo determinantes en la prueba corta del sábado, en la que se registraron hasta 15 caídas.

Con tantas eliminaciones, los que se vieron delante y peleando por el podio fueron Fabio Quartararo, que originalmente finalizó en la tercera posición, y Dani Pedrosa, que logró arreglar también su mala plaza de salida de la parrilla para finalizar en la cuarta plaza, a apenas 50 milésimas del galo. Sin embargo, el de Castellar del Vallès acabó heredando el último cajón del podio después, ya que el de Yamaha fue sancionado con ocho segundos por no respetar la norma de presiones mínimas de los neumáticos.

La recolocación de Pedrosa, por tanto, no entró en la ceremonia del podio junto a Jorge Martín, el ganador de la sprint, y Pedro Acosta, segundo, sino en una reunión posterior en la que Quartararo le cedió al español la medalla de bronce por acabar tercero, y a la que el 'Diablo' le había escrito detrás una dedicatoria al #26, tomándose su pérdida de posiciones con deportividad.

Las cámaras de MotoGP filmaron el momento, y publicaron un vídeo en sus redes sociales de la conversación, en la que Pedrosa explicó no solo que no sabía que estaban luchando por la tercera posición, sino también que no quería forzar para adelantarle, en señal de la gran deportividad que siempre le ha caracterizado en su carrera deportiva.

"Qué putada tío, lo has hecho bien. Iba a tu rueda, pero frenabas bien", empezó diciendo el catalán al de Niza, que le dio la razón: "Era lo único que podía hacer". Tras ello, Pedrosa le explicó por qué no le había pasado: "Te podía pasar en dos sitios, pero a la vez pensaba... 'Si entro y nos vamos largo, pillamos el agua'. Como se estaban cayendo todos, he pensado, '¿para qué? Ya estamos ganando muchas posiciones'. Pero luego, al final, en la última vuelta, yo no sabía que éramos tercero y cuarto".

"Yo pensaba que éramos quinto y sexto, o sexto y séptimo, y que no importaba. Luego me ha dicho el equipo que había sido cuarto por nada, y digo, '¡mierda!'", siguió Dani. A lo que Fabio replicó: "Yo he visto caídas y más caídas, y he preguntado en qué posición iba, porque he hecho una salida que he adelantado a muchos, y he visto que era tercero. Me he dicho, 'tengo que cerrar, tengo que cerrar...'".

Pedrosa, celebrando con posterioridad el podio en Jerez Foto de: Germán García Casanova

"A mí me venían Johann Zarco y Franco Morbidelli, entonces estaba empujando porque si no me pasaban a mí", argumentó Dani, antes de hacerse una foto con Quartararo, fundirse en un abrazo y quedar en hacer un intercambio de casco con él, en una señal de juego limpio idílica para MotoGP tras un día muy difícil en la pista.