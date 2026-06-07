Vídeo: caída múltiple con los tres primeros del mundial de MotoGP en Balaton

La salida del Gran Premio de Hungría 2026 de MotoGP parecía ir bien hasta que en la primera curva hubo un incidente múltiple en el que se vieron involucrados algunos de los grandes favoritos a la victoria y a ganar el mundial.

Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández se fueron al suelo y, salvo el primero de ellos, los otros cuatro tuvieron que abandonar al instante, una serie de incidentes que por otra parte beneficiaron a los líderes: Marc Márquez, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia (el más beneficiado) en el top 3.

La caída fue provocado por una pérdida de control de Jorge Martín con su Aprilia al meterse por el interior de la curva 1, una caída con la que se llevó por delante al resto.

De esta manera, los dos primeros clasificados del mundial (Bezzecchi y Martín), se despedían del domingo de Balaton Park con su casillero vacío. Además, el piloto español tuvo que pasar por el centro médico para llevar a cabo una revisión, pero por fortuna no tuvo que lamentar ningún daño físico importante.

Fabio Di Giannantonio, aunque pudo continuar en carrera, obviamente cayó a la parte trasera del pelotón y, debido a los evidentes daños de su moto, no estaba en disposición de llevar a cabo una remontada que le permitiese llegar a los puntos, por lo que eso hacía que el top 3 de la clasificación de pilotos se quedaran a 0.

Pedro Acosta, cuarto clasificado en el mundial, lo aprovechó rápidamente, adelantando a Marc Márquez para liderar la carrera e intentar conseguir su primer triunfo en una carrera dominical de MotoGP.