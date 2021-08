Rossi: “No puedo caerme cuando lucho por terminar el 13º”

Rossi ya dijo a principios de temporada que serían los resultados los que marcarían su futuro más a corto plazo. Y los resultados, los peores de su vida en el Mundial de MotoGP, le llevaron a anunciar en su regreso de las vacaciones la decisión más dura de su trayectoria.

Il Dottore, el piloto más influyente de la historia del motociclismo, colgará el mono una vez terminado el Gran Premio de Valencia, en noviembre. Y si uno se guía por sus palabras, dejará de correr a pesar de seguir divirtiéndose, circunstancia que le provoca sentimientos encontrados.

A las puertas de la 12ª parada del calendario, Rossi ocupa la 19ª posición de la tabla general, con 28 puntos en su casillero, y con la octava posición que logró en la última carrera, el carrusel de Spielberg, como mejor resultado.

Los números de Il Dottore son difícilmente justificables para alguien que dispone de un trato de corredor oficial de Yamaha, a pesar de competir enfundado en el mono del Sepang Racing Team (SRT).

De hecho, Rossi es el último de entre los pilotos de Yamaha y acumula 12 puntos menos que Franco Morbidelli, su vecino de taller en el SRT, que no ha podido disputar las últimas tres citas (Holanda, y las dos de Austria), porque se recupera de la operación a la que fue sometido en su rodilla izquierda.

El de Tavullia solo ha logrado puntuar en seis de los 11 grandes premios celebrados, un bagaje que explica su pobrísimo botín hasta el momento. Precisamente por eso, el principal objetivo del multicampeón es darle un meneo a esa tendencia, y eso, según él, pasa por no salir del top 10, algo que hasta ahora solo ha logrado en dos ocasiones (Mugello y Austria).

“He dicho que me retiro, no que me vaya a rendir”, comentaba Rossi tras la última prueba, en el Red Bull Ring. “Las caídas de Portugal, Assen y Barcelona fueron muy mal. Ese no era yo. No puedo caerme cuando lucho para terminar el 13º. Hablamos mucho con el equipo. Habría podido terminar entre los 10 primeros, y eso es lo que trataremos de conseguir desde ahora hasta el final del año”, remachó el #46.

Pulsa la foto para ver otras de Valentino Rossi

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT