Rabat tiene contrato con el equipo Avintia para 2021 y su intención, a día de hoy, es la de seguir la próxima temporada en MotoGP, como ha hecho desde 2016, año de su debut en la clase reina.

Sin embargo, de repente se ha desencadenado una especie de campaña, cada vez más potente, para bajar al piloto catalán de la moto el próximo año, colocando en su lugar a Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi, y actual líder del Mundial de Moto2.

Al principio solo eran rumores e informaciones sesgadas. Sin embargo, en los últimos días, tanto Valentino como la propia Ducati han entrado en el juego de tratar de disponer de una plaza que pertenece a Avintia y Raúl Romero, su propietario.

Avintia es el último equipo privado que queda en MotoGP, y en noviembre del pasado año llegó a un acuerdo con Ducati para dar cobijo a Johann Zarco, convirtiéndose en satélite de la marca italiana. El francés cuenta con el apoyo de la marca, con ingenieros y material, mientras Tito sigue compitiendo como piloto privado.

La insistencia de bajar a Rabat de su moto empieza a dar la impresión de que le están enterrando antes de hora.

“Me están enterrando antes de que me muera, pero nunca se sabe. Cada día cambian las cosas, un día estas delante y al otro estás el último, esto va como va. Yo estoy muy centrado en acabar las ocho carreras que faltan y solo pienso en eso. Al final, a mí me gusta correr en moto y por eso estoy aquí”, explicó Rabat este viernes por la tarde en Misano.

Ducati ha admitido que piensan en Luca Marini para la segunda moto de Avintia, pero siempre y cuando Tito decida dejarlo, que la decisión es única y exclusiva del corredor español.

“Si ves los resultados de las carreras no hay nada bueno que contar, pero el trabajo del día a día es otra cosa. Se trata de entrenar, trabajar, tomárselo en serio y hoy en día es lo que hago. Puedo estar con la cabeza bien alta viendo los tiempos, somos el único equipo que queda de ‘tercera’, si lo comparamos con el fútbol, y estamos ahí, a un segundo, el otro día a 0.7 de la vuelta rápida de la carrera, el domingo detrás de Petrucci. Al final piensas: 'no lo hago tan bien para quedarme ni tan mal como para irme. ¿Me lo paso bien?. Sí. ¿Sufro?, también'. Al final lo pones en una balanza y creo que lo puedo hacer bien. ¿Un poquito de ayuda de Ducati para hacerlo mejor…? también iría bien”.

Rabat no quiere darle muchas vueltas al tema, no quiere que le afecte en su trabajo.

“Me centro en hacerlo bien, en mejorar lo que yo puedo mejorar, que no son tantas cosas porque no lo hago tan mal. Busco la energía para que si me quedo el año que viene, dar el trescientos por cien; y si no me quedo, irme satisfecho con mi trabajo”.

Una respuesta que nos pone sobre la pista de que Tito podría, al final decidir marcharse.

“Ha dicho Paolo (Ciabatti) que la decisión es mía. ¿Cuándo decidiré?, no quiero hablar en caliente, las cosas a veces no son lo que parecen. Sobre la marcha decidiremos”.

Pero la pregunta es: ¿Tito Rabat piensa en retirarse?

“Yo espero que no, aquí estamos, me lo estoy comiendo todo, tendrían que pagar más dinero al último. Tienes que arriesgarte el doble para ir a un segundo de los de delante. Cada día demuestro que no me quiero retirar, que no voy parado, no soy lento, le pongo más ganas que nadie”.

Otra opción es que Ducati le colocara en el equipo de Superbikes en 2021.

“Es otra opción, pero al final vamos a ver qué se puede hacer aquí en MotoGP. Si esperamos mucho tiempo y al final está ya todo cogido aquí y en Superbikes, pues me voy a vivir a Andorra, que estoy súper bien, entrenando con mis colegas, mejorando y esperando una oportunidad. Estoy aquí porque me gusta y quiero mejorar. No estoy aquí con ánimo de lucro, solo quiero ser el mejor. Si alguien me da la oportunidad, trataré de aprovecharla. Si no me la dan, hay más cosas en la vida. Pero que me quiero quedar en MotoGP es algo que está claro”.

Lo que está claro también, o al menos esa es la impresión desde fuera, es que existe una campaña para bajar a Tito de la moto y subir a Luca Marini.

“No lo sé, MotoGP es muy mediático. No quiero ver fantasmas porque no voy a sacar nada bueno de todo esto, no miro ni el Instagram. Quiero centrarme en lo mío, y si me bajan de la moto porque así lo creen, pues perfecto. Tampoco quiero estar donde no me quieran. Lo que se ve y la realidad son muy diferentes, es mi verdad, todo depende del punto de vista. Pero tan mal encima de la moto no lo hago”.

Por último, Rabat insiste en pedir a Ducati un poco de apoyo.

“Cada vez lo que veo más claro es que necesito apoyo, doy la talla y tengo nivel para ir medio segundo más rápido, eso seguro. Pero necesito un poco de ayuda. Cuando estaba en Honda, era el único piloto que no tenía contrato con la marca. Ahora, en Ducati, soy el único piloto que no tengo contrato con la fábrica. Una oportunidad en cinco años, ¿no? No creo que pida mucho, sólo un poco de apoyo”, demanda el campeón del mundo de Moto2 de 2014, un detalle que muchos parecen haber olvidado.

