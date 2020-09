El podio que logró el francés en Brno, donde terminó el tercero, tuvo un efecto revitalizante en el corredor de Avintia, que ahora se ve capaz de cualquier cosa.

Zarco, que todavía arrastra molestias en su muñeca izquierda de la operación a la que fue sometido antes de la última carrera, en Spielberg, llega a Misano con la misión de volver a encaramarse al cajón. Ducati debe decidirse entre él y Bagnaia para subirse a la moto que en 2021 dejará libre Dovizioso, uno de los miembros más regulares de la parrilla.

“De llegar al equipo oficial sería en el lugar de Dovizioso, que está en condiciones de pelear por el podio en cada carrera. Si logro subirme al cajón varias veces mereceré esa moto oficial, aunque Ducati no me lo ha dicho de esta manera”, convino Zarco, este jueves, desde el Circuito Marco Simoncelli.

En un año, el panorama al que se enfrenta el corredor de Niza ha dado un giro de 180 grados, pero para bien. Después de romper su contrato con KTM, el #05 se quedó sin moto con vistas a este ejercicio. Pasó por Honda como sustituto de Takaaki Nakagami antes de que Ducati le recogiera y le ofreciera uno de sus prototipos, en Avintia. Después de un periodo de adaptación que no fue fácil dados sus prejuicios hacia la estructura de Raúl Romero, Zarco ahora ya sabe que la próxima temporada promocionará, bien sea a Pramac o al equipo oficial de la compañía de Borgo Panigale, pero en cualquier caso con una Desmosedici del año en curso.

“Después de no saber qué iba a ser de mí el año pasado, no me pienso estresar por lo que pase a nivel de contrato. Espero luchar por los podios con Pecco y que Ducati lo tenga difícil para decidirse. Tanto si termino en Pramac o en el equipo oficial, ambas son dos súper opciones”, zanjó Zarco, que confirmó que vaya donde vaya, se llevará con él a Marco Rigamonti, su ingeniero de pista.