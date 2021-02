Tras la inesperada marcha a la Fórmula 1 del anterior Team Manager de la escudería, el italiano Davide Brivio, el japonés Shinichi Sahara se ha convertido en el máximo responsable y cabeza visible del equipo campeón de MotoGP 2020.

Sahara explicó esta misma semana que la baja de Brivio “ha unido más aún” a los miembros de Suzuki, y que el papel que desempeñaba el anterior ejecutivo lo asumirá un ‘Comité de Directores’ formado por siete miembros, entre ellos el español Alberto Gómez, máximo responsable de marketing, comunicación y relaciones externas, en el que Sahara tiene depositada la máxima confianza.

Durante un encuentro online con los medios, Sahara no tuvo ningún inconveniente en marcar el listón de las ambiciones de Suzuki para 2021 tras el gran éxito conseguido el pasado año.

“El objetivo para el año que viene está muy claro: queremos el doblete, con el título de equipos de nuevo y el de constructores, también. Es muy difícil, pero queremos aspirar a eso. Y sí, habrá más presión”, reconoció el Project Leader de la casa de Hamamatsu.

Para tan ambicioso objetivo, Suzuki confía en el potencial de la GSX-RR que tan buen rendimiento dio el pasado año, y en la congelación de los motores para 2021 debido a la pandemia.

En ese sentido, Sahara explicó cómo piensan mejorar su actual prototipo.

“Es difícil de responder, porque nuestra prioridad siempre ha sido la de mantener el equilibrio de la moto, así que no nos centramos solo en el chasis o el motor, sino en el conjunto. Una de las cosas que tenemos que mejorar es el tiempo a una vuelta. De todas formas, nuestra prioridad es mejorar el resultado en las carreras, no en las cronometradas”, argumentó en referencia al talón de Aquiles de la moto, las cronometradas del sábado.

Sin equipo satélite ni concesiones, en Suzuki dependen del trabajo de sus dos jóvenes pilotos, Alex Rins (25 años) y Joan Mir (23), de ahí que la importancia y valor del piloto de pruebas, el francés Sylvain Guintoli, sea capital para el departamento de carreras.

“Sylvain es muy importante en el desarrollo de la moto, para evaluar si la dirección que tomamos es la adecuada, o no. Sus comentarios son muy precisos, y su tiempo por vuelta es muy similar al de los pilotos a tiempo completo, si tenemos en cuenta que él es un piloto de pruebas. Por desgracia, el coronavirus nos impidió probar todo lo que hubiéramos querido”, admite.

Tras conquistar la doble corona de pilotos y equipos, para 2021 se espera que en Hamamatsu se aumente la partida dedicada a las carreras de MotoGP, algo que no está claro que suceda.

“Nuestra intención es ser un poquito más fuertes que el año pasado, pero no me gusta vernos como los que están en la posición de defender el título. Siempre me quiero ver como uno de los que opositan a ganar. No sé los recursos de las demás marcas, pero me lo puedo imaginar. Por suerte, todos los ingenieros que tenemos son de primer nivel. Siempre le pido a mi jefe más presupuesto, pero a la vez intento manejar de la mejor manera posible el dinero del que disponemos”.

En el plano más deportivo, Suzuki hizo bien los deberes y el pasado año se aseguró la renovación de Rins y Mir, logrando mantener el bloque hasta final de 2022.

“Tenemos a dos opositores al título, y mantener la estabilidad del grupo, también de los pilotos, es muy importante. La combinación de piloto y jefe de equipo, y los mecánicos, es crucial”, reconoce.

A ojos de los pilotos rivales, la Suzuki fue la mejor moto de la parrilla en 2020, una opinión que Sahara comparte en parte, pero sin quitan mérito al trabajo de sus corredores.

“Quiero pensar que Suzuki fue la mejor moto. Pero Joan mejoró mucho en su segundo año (en la clase reina). Sin Joan y Alex no habríamos conseguido los fantásticos resultados que obtuvimos. Los pilotos nunca están satisfechos con la moto”, zanja el ejecutivo.