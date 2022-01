Stoner: "Es imposible imaginar por lo que Márquez está pasando"

Marc Márquez completó una temporada 2019 en MotoGP prácticamente impecable, donde logró proclamarse campeón del mundo por octava vez. Parecía sólo cuestión de tiempo que el ilerdense devorara todos los récords que le quedaban por delante, pero una caída en julio de 2020 en Jerez lo cambió todo.

Tras nueve meses de baja, el #93 volvió en abril de este año y tuvo que ir recuperando la forma durante la temporada. En su mejor momento, tras su tercera victoria en Misano. El piloto de Honda sufrió una lesión en el ojo en una caída entrenando.

Última actualización : Márquez decide no operarse de momento de sus problemas de visión doble

Su predecesor en el equipo Repsol, Casey Stoner, sabe por experiencia lo que son las lesiones: "Forman parte de las carreras, pero creo que para mí y para Marc fue fácil alejar nuestros pensamientos de ello", señala el australiano, que dejó paso a Márquez en el equipo oficial HRC a finales de 2012.

Casey Stoner advierte: Márquez no puede repetir errores

"Todos cometemos errores, todos atacamos demasiado fuerte y nos caemos. Eso es parte de las carreras. Intentas sacar el máximo de ti mismo y de la moto. Hay que aprender de ello y no repetir siempre estos errores. Eso es lo más importante", subraya Stoner.

"Cuando tenía una caída en entrenamientos, nada me impedía volver a salir con la segunda moto. Si la puesta a punto era similar, normalmente podía ir más rápido porque sabía dónde había cometido el error. Nunca me preocupé. Por supuesto que nunca quise caerme, pero mis propios errores no me inquietaron".

Los obstáculos tiene que superar Marc Márquez

"La situación de Marc es diferente", señala Stoner. "Tiene una larga recuperación a sus espaldas con muchas complicaciones. Por supuesto, eso tiene un efecto. Le llevará tiempo volver a estar en forma física y mentalmente. La gente siempre subestima el tiempo que se necesita para recuperar la forma física".

"Los músculos se estropean muy rápidamente si no se utilizan", explica Stoner, y añade: "No hay nada que emule pilotar una moto de MotoGP, por mucho que se entrene. Ni siquiera una superbike se acerca a lo que experimentas en una moto de MotoGP. Si no se monta, los músculos específicos no se desarrollan. Lleva tiempo", describe Stoner.

Pero las consecuencias físicas no son el único problema: "Luego está el miedo a volver a lesionarse así. Es imposible imaginar por lo que debe estar pasando Marc", remacha Stoner.

(Haz click en este enlace o en la foto para ver todas las victorias de Marc Márquez)