Stoner: "Cuando me retiré, un joven que llegaba a Honda no me quería por allí"

El 17 de mayo de 2012, Casey Stoner dejó mudo el paddock de MotoGP cuando anunció su retirada al final de la temporada. La increíble noticia había sido adelantada –y negada por el protagonista– semanas antes, pero la confirmación cayó como una bomba en la víspera del Gran Premio de Francia.

El australiano tenía 27 años, venía de ganar su segundo título de MotoGP solo unos meses antes y marchaba líder del campeonato. Su retirada, como contó a Motorsport.com el entonces director deportivo de HRC, Livio Suppo, impidió que Honda montase un 'dream team' junto a Marc Márquez, a quien ya tenían firmado para 2013.

Tras su retirada, Stoner permaneció ligado a Honda como probador entre 2013 y 2015, antes de regresar a Ducati en ese mismo papel, además de ser uno de los principales embajadores de la compañía.

Su salida definitiva de Honda se vio marcada por un violento accidente que protagonizó en las 8 horas de Suzuka en 2015, que la marca terminó aceptando que fue culpa de ellos, y por la negativa a dejarle sustituir a Dani Pedrosa a principios de esa temporada en MotoGP cuando el catalán se operó su antebrazo derecho.

Durante una entrevista para el programa Under the visor con el ex piloto Chris Vermeulen, Stoner quiso explicar por qué se produjo su marcha de Honda.

"Tuve un puesto en Ducati y durante un pequeño periodo en Honda, pero hubo algunas presiones por parte de un joven que llegaba y no me quería por allí", soltó Stoner. "Lo intenté con Ducati, pero no llegué a un acuerdo y lo dejamos. Los fabricantes quieren unas cosas y los pilotos otras".

Stoner se encuentra completamente desligado de la competición en este momento y aunque en su retirada cargó contra todo lo que rodea a MotoGP, asegura que le gustaría involucrarse en el futuro en algún papel.

"Creo que aún tengo mucho que dar a este deporte. Hay algunos aspectos fuera del box que puedo ayudar. Sé cómo se hace para ganar carreras. Pero, para ser sinceros, me gustaría involucrarme un poco más en el futuro en MotoGP".

Te puede gustar : Una carrera de IndyCar inspiró el adelantamiento de Rossi a Stoner (vídeo)

El nombre del de Southport también está siendo protagonista en las últimas fechas tras el fichaje de su compatriota Jack Miller por Ducati, con quien se buscan los paralelismos.

"Jack realmente ha madurado y me ha impresionado la forma en que se ha estructurado. Lo ves en los resultados y en la forma en que trabaja. Estoy muy feliz de que Jack y Australia tengan otro piloto en una moto de fábrica".

(pulsa en las fotos para verlas más grandes)