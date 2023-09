Sin sanción el choque de Bradl con Augusto Fernández y Pol Espargaró

La accidentada salida de la carrera sprint del Gran Premio de la India tuvo dos focos separados. El primero fue el toque entre Luca Marini y su compañero de equipo Marco Bezzecchi, que comprometió la carrera de éste último, que tuvo que remontar para acabar quinto, y arruinó la del hermano de Valentino Rossi, que se cayó y se fracturó la clavícula, con lo que es baja para el resto del fin de semana.

Sin embargo, no fue el único accidente en la curva 1 del Buddh Internacional Circuit, unos prácticamente en ese mismo punto unas décimas de segundo más tarde, el alemán Stefan Bradl impactó con la GasGas de Augusto Fernández, que circulaba por su derecha, desvirándose la Honda violentamente hacia su lado izquierdo, donde impactó de lleno con Pol Espargaró, acabando ambos en la grava sin poder pasar de esa primera curva. Fernández, pese al toque por detrás, logró completar la carrera cruzando 11º la meta.

Al final de la carrera, el panel de comisarios de la FIM informó que Marini había sido sancionado con un castigo de vuelta larga para su próxima carrera de domingo, catalogando el incidente de Bradl con las Tech3 de lance de carrera, cuando en las imágenes parecía mucho peor la acción del alemán que la del italiano.

"Después de la salida, Augusto Fernández cambió un poco de carril, bastante para ser sincero", explicó Bradl al final del día. "Por eso no pude evitar el contacto con su rueda trasera. Frené tan fuerte como pude, pero choqué contra Pol y le saqué de la carrera", añadió el de Baviera.

Pol Espargaró se arrastra por el suelo con la Honda de Stefan Bradl y su GasGas; a la izquierda Luca Marini en el primer accidente tras la salida Photo by: M Saad

La acción fue rápida y algo confusa, por lo que Bradl no estaba seguro de haberla liado parda.

"Me fui directamente contra Pol y caimos en la grava. En un primer momento pensé que había sido un error mío y que incluso había sacado a algunos pilotos más de la carrera. Pero cuando vi el vídeo más tarde, me di cuenta de que no había sido culpa mía", se exculpó el piloto de pruebas de Honda.

Pese a que el alemán no admite la culpa, tampoco cree que Augusto causara al colisión.

"Todo se ha juntado. La primera curva es muy cerrada. Mantuve mi línea y Augusto cerró la puerta delante de mí. Pero no le culpo porque no puede mirar hacia atrás. Por eso creo que ha sido un lance de carrera".

Culpa de Bradl o de Augusto, el que seguro no tenía nada que ver con todo esto y se llevó la peor parte, una vez más, fue Pol Espargaró.

"Lo que ha pasado, creo, ha sido consecuencia del nerviosismo en la salida", explicó el español, recordando que por la lluvia se había retrasado la carrera más de dos horas y que se había salido a correr con el procedimiento rápido de parrilla.

"Si pudiera decirle algo a Stefan a partir del vídeo sería que quizás podría haber tenido un poco más de cuidado. Tal vez podría haber anticipado la trazada que tomó Augusto y evitar así el contacto, pero tampoco creo que sea culpa suya. Es cierto que Augusto, viniendo desde el medio de la pista, se abrió hacia la moto de Stefan. Así que fue él quien cambió la trazada, pero no pudo verle venir", le exculpó. "Yo no lo llamaría un error de Augusto. Simplemente intentaba tomar la trazada correcta para la primera curva".

"A fin de cuentas, ha sido un lance de carrera. Claro que fui yo el más perjudicado. Pero así son las cosas. No creo que sea necesaria una penalización por ello", una opinión en la que coincidió el panel de comisarios, que dejó sin castigo la acción.

Bradl también quiso dejar claro que el accidente entre Marini y Bezzecchi no tuvo nada que ver.

"No, porque no pude verlo en absoluto. Estaba muy concentrado en Augusto porque cambió la trazada y cerró el hueco. Entonces frené tan fuerte como pude, pero no pude evitarlo. Cuando frenas sólo funciona en línea recta. No puedes frenar y cambiar un poco la trazada al mismo tiempo. Al final, fue una gran consecuencia de varias pequeñas cosas y un pequeño error resultó ser demasiado crítico".