Rossi: "He visto sufrir mucho a Morbidelli; está luchando contra el tiempo"

Alcañiz.- El piloto de 42 años apura sus últimos grandes premios en MotoGP antes de poner fin a una exitosa trayectoria de 26 temporadas. Rossi correrá este fin de semana por última vez en Motorland, donde lo hizo por última vez en en 2019 acabando 8º y donde nunca ha ganado.

Sin haber podido subir al podio aquí desde 2016 (3º), a priori, todo apunta a que el #46 se retirará sin poder tachar el de Alcañiz de la lista de circuitos donde ha ganado alguna vez, aunque Rossi peleará hasta el último día por sumar al menos el ansiado podio 200 en MotoGP.

"Lo intentaremos hasta el final. Sobre el papel, Aragón y Valencia son dos circuitos históricamente difíciles para mí, pero correremos dos veces en Misano, donde suelo ser bastante fuerte. Tendremos que ir a Austin, que me gusta mucho y la última vez que estuvimos allí fui rápido. Incluso en Portimao en la carrera fui bastante rápido este año. Esa es más o menos la situación, pero tendremos que ver la realidad", comentó Rossi este jueves ya desde suelo aragonés.

Il dottore compartirá equipo de nuevo con Jake Dixon, después de que Xavi Vierge rechazara la oferta del Petronas SRT para debutar en MotoGP, y antes de que Andrea Dovizioso aterrice en el box la próxima semana en Misano.

"Él estuvo ayer aquí y yo llegué esta mañana, así que no nos hemos encontrado. Tengo mucha curiosidad por ver su potencial sobre la Yamaha y por escuchar lo que dirá sobre la moto, que es muy diferente a la Ducati, así que tendrá pros y contras. Habría sido bonito volver a estar juntos en el equipo el año que viene, habría sido interesante, pero lo dejo, así que no será posible", apuntó.

Quien ya no estará más a su lado será Franco Morbidelli, que tras lesionarse en la rodilla antes Assen y perderse cinco carreras, está previsto que vuelva en siete días en Misano ya como piloto del equipo oficial Monster Yamaha.

"Franco está luchando contra el tiempo, porque la operación fue importante, al igual que la lesión de rodilla. Todo va bien, pero la rehabilitación es dura. Franco se está esforzando mucho y en los últimos tiempos parece que la situación ha mejorado. Lo intentará en Misano y espero que lo consiga", dijo.

Rossi también fue preguntado por uno de los temas calientes del campeonato, los neumáticos, después de que el mismo padeciera problemas en Silverstone.

"Estos neumáticos son demasiado blandos para mí y es algo que siempre he sufrido en los últimos años. En Silverstone creo que podría haber hecho una buena carrera con el neumático duro, pero desgraciadamente el domingo hacía demasiado frío y tuve que montar el medio. El neumático duro no podía funcionar con esa temperatura, pero con el medio después de cinco o seis vueltas ya tenía problemas. No puedo pedir nada a Michelin, tenemos que encontrar una solución. Parece que el año que viene los neumáticos cambiarán un poco, pero por desgracia para mí será demasiado tarde".