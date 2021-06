El italiano se clasificó directamente en el FP3 in extremis para la segunda y definitiva parte de la cronometrada por cuarta vez esta temporada, pero una vez allí apenas brilló y acabó último de los 12 corredores que tomaron parte.

De hecho, Rossi no mejoró su tiempo del tercer libre y acabó a más de un segundo de la pole, lograda por Maverick Viñales. El piloto de Tavullia esperaba rodar más rápido, pero sin una rueda a seguir fue incapaz de pasar de la 12ª plaza para la parrilla en Assen.

"Ha sido un día bastante positivo. Por la mañana tuve un buen ritmo y me encontré bien con la moto. Al final del FP3 pude hacer una buena vuelta y clasificarme directamente para la Q2 con el noveno mejor tiempo", resumió Rossi.

"Por la tarde, la temperatura subió en el FP4. Terminé 12º, pero todos estábamos muy cerca. En cuanto a la Q2, esperaba hacer dos o tres décimas mejor, pero hice mi vuelta solo. Todo el mundo quiere tener una buena referencia delante, pero si no la hay en ese momento no me gusta quedarme parado en la pista y esperar".

Yamaha hizo doblete en parrilla, con Fabio Quartararo en la segunda plaza por detrás de Viñales. La pareja del equipo oficial parece favorita para la carrera, pero a partir de ahí todo está más abierto.

"Quartararo y Viñales probablemente son más rápidos, pero del tercero en adelante el ritmo es muy similar al mío".

La elección de los neumáticos, una vez más, se presenta decisiva, y en ese sentido los pilotos parece que apostarán por una combinación que no esperaba Michelin.

"Ni siquiera los de Michelin saben si un neumático funciona o no", soltó el #46. "Muchas veces nos preguntáis y parece que no queremos contestaros, pero en realidad estamos totalmente sorprendidos. Aquí, por ejemplo, Piero [Taramasso, máximo responsable de Michelin en MotoGP] no esperaba usar el duro. En cambio, en mi caso, tengo seis décimas con el medio. Al final de la carrera son unos 20 segundos. Pero esto es hoy, no se sabe cómo irá mañana. En Barcelona, en el FP4 puse el duro y rodé en 1:40.3. Al día siguiente las condiciones eran exactamente las mismas, volví a poner el neumático duro, rodé en 1:41 y luego me caí".

Il dottore también opinó del renacer de Viñales este fin de semana después de acabar último en Sachsenring.

"Con todos tan cerca, el circuito marca mucho la diferencia. También la evolución del fin de semana. Si encuentras un neumático que no funciona, que derrapa, o si tienes la suerte de poner el neumático correcto en el momento adecuado, puedes ganar o perder 12 posiciones, así que psicológicamente es muy difícil. Maverick siempre ha sido muy rápido en Assen, así que en mi opinión esta pista le ha ayudado a dar lo mejor de sí mismo y a pilotar tan bien", finalizó.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

