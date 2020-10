Rossi: “Me he caído sin saber siquiera cuál era nuestro potencial hoy”

Poca historia tuvo la carrera de Valentino Rossi en Le Mans. El italiano se fue al suelo, nada más comenzar, en la tercera curva.

“Ha sido una gran lástima, caer así en la primera curva sin ni siquiera saber cuál era nuestro potencial. He salido bien, he hecho bien la primera curva, pero en la primera a izquierda, aunque iba muy despacio, me he caído”, explicaba Rossi.

Un abandono que se une a los de las dos últimas carreras en Misano y Barcelona.

“Es una verdadera lástima, sobre todo porque son tres ceros consecutivos y en carreras en las que podíamos ir fuertes. Es una pena. Ahora hay que reconcentrarse, cargar todas las energías y llegar a Aragón la próxima semana y tratar de hacerlo mejor”, comentó.

Los tres abandonos del #46 se han producido por caída, algo extraño en él y que asegura que no tienen nada que ver entre ellos.

“No es problema de la moto. En cada carrera, cada error ha tenido su historia. En Misano, no estaba bien ya el sábado, era muy difícil para nosotros. En Barcelona, en cambio, fue una pena enorme porque sí era muy rápido. Aquí nadie se esperaba que lloviera, decían que se iba a mantenerse seco, todos estábamos muy atentos, pero no fue suficiente”.

A la vista de los resultados de las otras Yamaha, Il dottore duda que hubiera podido hacerlo bien.

“En estas condiciones las otras Yamaha han sido muy lentas, creo que hubiéramos ido mejor con más agua, en estas condiciones no íbamos tan bien”, zanjó.

