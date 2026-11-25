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MotoGP GP de Portugal

Rivola: "Márquez ha hecho algo absolutamente especial, porque es un piloto especial"

El CEO de Aprilia Racing elogió a Marc Márquez por su décimo título, el octavo en MotoGP, y celebró el título de equipos de su marca.

Jose Carlos de Celis Matteo Nugnes

Publicado: 25 nov 2026, 18:26

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Marc Márquez se llevó todos los titulares en el GP de Portugal, donde se llevó su octava corona de MotoGP y su décimo mundial. Allí robó los focos a Aprilia, con un triplete en carrera el domingo y coronado ya por equipos a falta de la ronda de Valencia el próximo fin de semana.

De todo ello habló Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, que elogió al recién coronado campeón. "Felicidades a Marc, porque al final nosotros no podemos estar lamentándonos en esta carrera, en este fin de semana. Él durante la temporada ha hecho algo absolutamente especial, pero porque es un piloto especial, se lo ha merecido", declaró en Sky Sport MotoGP.

El primer título de Aprilia en la categoría máxima del motociclismo llegó después del triplete firmado por Marco Bezzecchi, Jorge Martín y Raúl Fernández, en ese orden, y ahora disfruta de nueve puntos sobre Ducati para llevarse también el título de constructores, que sellará con dos segundos puestos en Cheste (en la carrera sprint y la del domingo).

"Hemos confirmado que somos el equipo campeón, y es bellísimo, además del triplete también estuvo Ogura quinto y en realidad su actuación estuvo un poco condicionada en la clasificación", analizó Rivola. "Pero es un día bellísimo y un fin de semana bellísimo".

"Es una enseñanza para nosotros, y le he dicho a Bez que para mí ha hecho la carrera más bonita de la temporada, no solo por la velocidad, sino por cómo ha sabido gestionar esa impetuosidad que al principio de la temporada le llevó a cometer errores. En Assen, por ejemplo, donde era rápido pero no logró aceptar que tenía que esperar unas vueltas; en cambio aquí ha gestionado muy bien y estoy muy contento de que ciertos errores se hayan transformado en una enseñanza ya este año, así que miramos al futuro con gran optimismo", comentó.

Márquez terminó octavo, resultado que le valía sin depender de nadie, pero durante un momento era noveno con Luca Marini siguiéndole en las últimas vueltas. Si el #93 hubiera terminado décimo, Aprilia podría haber retrasado su alirón con victoria de Jorge Martín, y Rivola ha admitido que se plantearon órdenes de equipo.

"Ciertamente sí, aunque debo decir que no está dicho que Marco pudiera prestarse al juego, pero lo hablamos con mucha serenidad, muy claramente, si hubiera existido la posibilidad".

"Al final el tema de constructores para nosotros es importante aunque, como ya he dicho, el sistema de puntuación habría que revisarlo, pero desde ese punto de vista ya éramos primero, segundo y tercero. Dado por hecho ese resultado, si hubiera existido la posibilidad de llevar el título de pilotos a Valencia, quizá se podía aprovechar, pero al final se cayó Moreira y por tanto era hablar de nada. En cualquier caso, siempre hemos dejado a nuestros pilotos libres de competir desde el inicio del año, incluidos los de Trackhouse. No quiero hacerme el purista, quizá si hubiera sido otra condición lo habríamos pensado, pero en esa condición no había motivo".

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