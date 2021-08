Rins: “Le he perdido el respeto a volver a caer”

Rins protagonizó una mala racha de caídas difícil de entender en la primera parte de la temporada, tan negativa que parecía que nada le salía bien al corredor español, que no podía demostrar el potencial exhibido hace dos años, cuando ganó tres carreras y estaba luchando permanentemente por el podio.

“Hemos sacado el Rins de 2019. Estoy muy feliz porque no lo hemos pasado nada bien desde principio de temporada. Sufrimos muchas caídas en posiciones de cabeza. Después del parón hicimos un reset. Fuimos a por todas en Austria, pero el circuito no me iba bien. Una vez más digo que el nivel lo tenemos y hemos podido acabar segundos”, su primer podio de la temporada.

El de Suzuki salía 10º en parrilla y protagonizó una enorme remontada.

“Una lástima que Fabio [Quartararo] se escapara tanto y tan pronto. De no haber salido tan atrás en parrilla quizá hubiéramos podido estar con él. Lo he intentado, pero cuando he visto que estaba forzando demasiado los neumáticos he entendido que no iba a llegar a final de carrera. He optado por mantener un ritmo constante y asegurar el podio”, explicó su carrera.

El barcelonés se mostró feliz de poder mostrar su mejor versión.

“En Austria ya lo intenté, pero no me ayudó el circuito. Ayer estuve hablando con el equipo y nos dimos cuenta de que hay que disfrutar encima de la moto y no tener miedo. Quizá no miedo, pero le cogimos respeto al hecho de caernos tanto y fallar, y ahora me he olvidado de eso y vamos a por todas”, reflexionó.

“Ahora viene mi circuito de casa y sin duda vamos a ir allí a por la victoria”, zanjó en referencia al Gran Premio de Aragón.

