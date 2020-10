Después de la victoria de la pasada semana y el segundo puesto de este domingo en el Gran Premio de Teruel, Alex Rins ha recortado un buen puñado de puntos en la lucha por el campeonato, aunque su compañero de equipo y líder del Mundial, Joan Mir, no falla y terminó tercero, completando el tercer doblete de Suzuki en el podio esta temporada.

Al final Rins se pasó toda la carrera a menos de un segundo del primero, Franco Morbidelli, pero sin poder echarle el guante.

“Ha faltado que Franco no estuviera tan fuerte, lo hemos dado todo. He rodado más vueltas en 1.48 que en la carrera de la semana pasada y confiaba en que a Morbidelli le bajara un poco el neumático trasero (medio) en las últimas vueltas, pero lo ha mantenido muy bien. He ido con el gancho, pero no he llegado”, explicaba Rins al final de la carrera.

A diferencia de la elección de Franco, con goma media delante y detrás, Rins optó por los compuestos blandos.

“A mitad de carrera me ha perjudicado un poco la elección del blando detrás y delante. Se me movía un poco la moto. He perdido un poco con Franco, pensaba que podía recuperar al final pero después me ha sido imposible”, admitía.

Tras este segundo puesto, ahora Rins está a 32 puntos del líder, su compañero Joan Mir.

“Sí, a 32 puntos. De 36 a 32 hemos recortado. La verdad es que son importantes. Felicitar a Joan, que está haciendo una gran temporada. ¡No falla el tío!, así que quedan tres carrera y lo vamos a dar todo”, dijo.

Ahora el Mundial para una semana antes del último triplete del curso, las dos carreras de Valencia y el colofón en Portimao, 75 puntos en juego.

“Está bien Valencia, es un circuito pequeñito, que me gusta, con curvas ratoneras. Así que a ver si nos podemos acercarnos un poquito más al liderato”, soltó el corredor barcelonés.

