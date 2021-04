Rins: “Márquez es bueno jugando, pero yo voy aprendiendo”

Tras fallar con el primer neumático, Alex Rins cerró una vuelta impecable en su segunda salida en la Q2 del Gran Premio de Portugal de MotoGP. Una segunda salida que vivió unos momentos curiosos, cuando Marc Márquez se puso en paralelo con el de Suzuki en la calle de salida del pitlane y parecía que se iban mirando esperando a ver quién tiraba antes.

“Estoy contento con la primera línea de la parrilla para mañana. Ha sido duro, la primera goma no me encontraba bien, pero con la segunda hemos sido capaces de encontrar la tracción y el agarre, me he encontrado bien y estoy preparado para la carrera”, introdujo Rins.

Sobre la situación en la salida de la calle de garajes, el español bromeó inicialmente. “Nos íbamos hablando por el pinganillo del casco”, dijo entre risas.

“No sé cómo está Marc, pero al menos lo que ha demostrado es que quizá le cueste hacer la vuelta solo. Con la segunda goma nos estaba esperando, que os voy a contar que no sepáis. Marc es muy bueno haciendo este juego, poco a poco voy aprendiendo y jugando mis cartas, nos hemos pasado, ha estado divertido, lo bueno es que ha sido todo con respeto. ¿Sancionable?, no sé como ha sido su encuentro con Mir. He visto que Joan era mucho más fuerte en la primera vuelta, conmigo ha sido un poco de juego. He cortado porque no quería que me cogiera rueda”, dijo primero.

Sobre si las acciones de Marc en las clasificaciones de este sábado eran sancionables, como apuntó Joan Mir, Rins no cree que haya que llegar tan allá.

“Lo que yo he vivido con Márquez en pista no es sancionable. Hemos salido, él se ha puesto delante, pero yo tenía más ritmo y le he pasado en el curva 9. En la siguiente he frenado un poco y se me ha metido por dentro, luego he cortado y cuando él ha cortado, me he ido. Desde mi punto de vista, lo que me ha hecho a mí no es sancionable. Lo que le ha hecho a Joan, no lo sé porque no estaba dentro”.

Además de salir en primera fila, Rins tiene un buen ritmo y se ve en el grupo de los que pueden luchar este domingo por la victoria.

“Veo a las Ducati fuertes, y a las Yamaha, será una carrera complicada. Si Oliveira hace una buena salida y conservamos mucho los neumáticos llegará. Ducati ha demostrado un buen paso. Contará mucho la gestión de la goma, no sé cómo ha acabado Quartararo en el FP4, pero si hace así toda la carrera igual se viene abajo al final. A nosotros nos baja un poco el neumático y vamos a tener que controlarlo, pero estamos preparados”, zanjó el barcelonés.

Las fotos de Alex Rins en el Gran Premio de Portugal 2021 de MotoGP

