Joan Mir: “Lo que hace Márquez es peligroso y en Moto3 se sanciona”

La vuelta rápida es el talón de Aquiles del campeón del mundo de MotoGP, que siempre sufre para lograr un buen giro que le permita salir en la parte delantera de la parrilla.

Una vez más, este sábado tuvo que pasar por la Q1, el previo de repesca, donde se encontró con un Marc Márquez que le buscó intencionadamente, según reconoció el propio piloto de Honda, para hacer juntos las vueltas, algo que el de Suzuki catalogó de peligroso.

Ambos pasaron el corte y en la Q2, Mir alcanzó un noveno puesto que le permitirá salir desde la tercera fila, algo que, habitualmente, para él no es un gran problema, aunque con tanta competencia este fin de semana, puede ser un hándicap.

“Estoy contento como ha ido, más que contento, estoy satisfecho. Hemos dado el cien por cien, en el FP3 no hemos podido pasar directamente a la qualy por las banderas (por las caídas de Jorge Martín y Alex Márquez), y en la Q1 hemos pasado sin problemas, pero luego cuando tenemos que pasar por la Q1 y vamos a la Q2, no tenemos neumáticos para hacer una buena estrategia, y nos ha faltado uno para rematar la faena. El tiempo no esta mal, en la primera salida he sido bastante competitivo y el ritmo es bueno, hemos trabajado bien y trataré de hacer una buena carrera”, resumió el campeón a moto de introducción.

Sin embargo, a Mir le cambió el gesto cuando Motorsport.com le pidió que explicara su encuentro con Marc Márquez durante la primera cronometrada.

“Ya sabemos que a Marc le gusta hacer estas cosas, hoy lo ha hecho conmigo y otras veces lo hace con otros, esto de ponerse detrás en los qualys y jugar a este juego. Por esto en Moto3 penalizan, y a él no. Pero por eso, en Moto3 se penaliza, y esto es así. Yo voy a la mía, a mí no me ha puesto nervioso para nada, yo he hecho mi tiempo igualmente, he dado el cien por cien y es lo que hay. Pero si hubiéramos entrado en el juego, él ha salido bastante más adelante, ha cortado, se ha puesto detrás, me ha molestado en mi primera vuelta lanzada porque ha salido lento, he perdido mi vuelta, luego ha tirado, se ha aprovechado de mi rueda… esto en Moto3 lo penalizan, y seguramente en Moto2, también. Pero bueno, aquí en MotoGP todavía no”, dijo en tono bastante serio.

Las palabras no salen de cualquier sitio, lo hacen de la boca del actual campeón del mundo de MotoGP, pidiendo una sanción para Márquez.

“No creo que se tenga que penalizar, pero este tipo de acciones también son peligrosas en MotoGP, no solo son peligrosas en Moto3. No creo que se le tenga que penalizar, pero este tipo de acciones son peligrosas. Al final va bastante más lento, me molesta a mí en mi vuelta rápida, y esto pasa y creo que hay que castigarlo. Tampoco quiero darle muchas vueltas al tema, he salido a la mía, he hecho mi tiempo y no hay más”.

También le recordaron a Mir que mientras él saldrá noveno, la otra Suzuki, la de Alex Rins lo hará desde la primera fila, segundo.

“Alex está haciendo un buen trabajo, en la Q2 ha encontrado una buena vuelta y es una referencia. Nosotros estamos también ahí, no estamos lejos, a dos o tres décimas”.

“Seguramente es una carrera incierta, hay muchos pilotos rápidos, de ritmo no hay tantos, seguramente no somos los mejores pero no estamos mal, estamos en nuestra línea de hacer una buena carrera el domingo, no sé quién luchará por el podio, hay unos cuantos que pueden, pero a partir de la vuelta 15 habrá que ver quién ha gestionado bien los neumáticos, a partir de entonces se sabrá”, valoró.

Por último, salió el tema del encontronazo con Jack Miller en Qatar, un tema que había quedado pendiente de hablar entre ambos pilotos este fin de semana, según dijo el australiano.

“Paso, no lo tengo pendiente”, se quitó de encima el tema el campeón del mundo.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Portugal 2021 de MotoGP

