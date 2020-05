Renovar a Espargaró y Binder, la única opción que contempla KTM

Beirer, convertido desde hace años en uno de los ejecutivos de mayor rango del constructor de las motos naranjas, se muestra tranquilo, consciente de los intereses cruzados que existen en un mercado muy movido a pesar del momento de pausa por el que atraviesa el campeonato.

Desde que el proyecto de KTM en la categoría de las motos pesadas arrancó oficialmente en 2017, la punta de lanza siempre ha sido Pol Espargaró. El talento más que demostrado del campeón del mundo de Moto2 (2013) y su entrega, le han llevado a protagonizar algunos episodios que quedarán para siempre grabados en la historia de la firma.

Seguramente, el podio logrado en Valencia, en la última prueba de 2018, es el ‘hit’ más destacado hasta la fecha. Su relevancia en KTM ha ido creciendo a la misma velocidad que lo hacía la moto. Prueba de ello son los 100 puntos acumulados en 2019 que le colocaron el undécimo en la tabla general, un significativo paso hacia adelante respecto de los dos cursos anteriores, en los que terminó el 17º (2017) y el 14º (2018).

Con esas estadísticas es normal que Beirer, el encargado de definir la política de contrataciones de KTM, quiera renovar su contrato, que expira a finales de año, antes de embarcarse en una aventura más incierta. Lógico si tenemos en cuenta cómo acabó el episodio con Johann Zarco.

El caso de Brad Binder es ligeramente distinto porque todavía no ha debutado en carrera en MotoGP, aunque su trayectoria en las categorías inferiores y la buena imagen dada la pasada pretemporada llevan a pensar que ambas partes estás decididas a entenderse.

“Este es un momento difícil para cambiar de pilotos, porque al no haberse disputado carreras nadie puede valorar la evolución de unos y otros. Al mismo tiempo, tampoco podemos esperar demasiado. Estamos negociando en estos momentos y el objetivo es ampliar los contratos actuales”, comenta Beirer a quien escribe estas líneas.

Sobre el posible interés de otras marcas en Espargaró, el austríaco entiende que el rendimiento ofrecido por el catalán es un reclamo, aunque al mismo tiempo asegura estar seguro de poder llegar a un acuerdo con él: “Es normal que escuche otras propuestas, pero soy muy optimista sobre mi deseo de mantener a los corredores que tenemos”. Esto va tanto por la pareja de la estructura oficial como por Iker Lecuona y Miguel Oliveira, que forman parte del Tech3.

La confianza del ex piloto de motocross es tan alta que, según dice, ni siquiera se ha planteado un sustituto por si el #44 optara por cambiar de aires: “¿Un sustituto para Pol? Si quieres tener éxito con un plan A no debes de malgastar energías en confeccionar un plan B. Solo me centro en seguir con los cuatro pilotos que tenemos. En estos tiempos que corren la familia debe permanecer unida”.

De hecho, al igual que otros equipos, como por ejemplo Suzuki, su idea es dejarlo todo resuelto antes de que el campeonato se ponga en marcha, algo que está previsto para el 19 de julio, en Jerez.

“Espero renovar a Pol y a Brad antes de la primera carrera.”, cierra Beirer.

Galería Lista Brad Binder 15 victorias con KTM 1 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder es el piloto que más victorias ha sumado para KTM, 15 en total: Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 65 Brad Binder España Moto3 2016 66 Brad Binder Francia Moto3 2016 67 Brad Binder Italia Moto3 2016 69 Brad Binder Alemania Moto3 2016 70 Brad Binder San Marino Moto3 2016 71 Brad Binder Australia Moto3 2016 72 Brad Binder Valencia Moto3 2016 81 Brad Binder Alemania Moto2 2018 84 Brad Binder Aragón Moto2 2018 87 Brad Binder Australia Moto2 2018 93 Brad Binder Austria Moto2 2019 95 Brad Binder Aragón Moto2 2019 97 Brad Binder Australia Moto2 2019 98 Brad Binder Malasia Moto2 2019 99 Brad Binder Valencia Moto2 2019 Mika Kallio 12 victorias con KTM 2 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mika Kallio, actual probador de la marca, es el segundo piloto con más victorias para KTM junto a Miguel Oliveira, y además fue el segundo piloto en la historia en ganar con una moto naranja. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 2 Mika Kallio Portugal 125cc 2005 6 Mika Kallio Alemania 125cc 2005 7 Mika Kallio Japón 125cc 2005 9 Mika Kallio Valencia 125cc 2005 11 Mika Kallio China 125cc 2006 12 Mika Kallio Holanda 125cc 2006 13 Mika Kallio Japón 125cc 2006 17 Mika Kallio Japón 250cc 2007 19 Mika Kallio Valencia 250cc 2007 20 Mika Kallio España 250cc 2008 21 Mika Kallio China 250cc 2008 22 Mika Kallio Gran Bretaña 250cc 2008 Miguel Oliveira 12 victorias con KTM 3 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool Miguel Oliveira, actual piloto del equipo Red Bull Tech3 KTM, suma 12 victorias para la marca Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 58 Miguel Oliveira Italia Moto3 2015 59 Miguel Oliveira Holanda Moto3 2015 60 Miguel Oliveira Aragón Moto3 2015 61 Miguel Oliveira Australia Moto3 2015 62 Miguel Oliveira Malasia Moto3 2015 63 Miguel Oliveira Valencia Moto3 2015 74 Miguel Oliveira Australia Moto2 2017 75 Miguel Oliveira Malasia Moto2 2017 76 Miguel Oliveira Valencia Moto2 2017 80 Miguel Oliveira Italia Moto2 2018 82 Miguel Oliveira R. Checa Moto2 2018 89 Miguel Oliveira Valencia Moto2 2018 Luis Salom 7 victorias con KTM 4 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El añoradísimo Luis Salom permanecerá siempre en la memoria de los aficionados al motociclismo, y también en la historia de KTM marca con la que logró 7 victorias. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría año 30 Luis Salom Qatar Moto3 2013 34 Luis Salom Italia Moto3 2013 35 Luis Salom Catalunya Moto3 2013 36 Luis Salom Holanda Moto3 2013 39 Luis Salom R. Checa Moto3 2013 40 Luis Salom Gran Bretaña Moto3 2013 43 Luis Salom Malasia Moto3 2013 Alex Rins 6 victorias con KTM 5 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins compitió con una KTM del equipo Marc VDS Estrella Galicia en 2013, logrando seis victorias. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 31 Alex Rins Austin Moto3 2013 37 Alex Rins Alemania Moto3 2013 38 Alex Rins Indianápolis Moto3 2013 41 Alex Rins San Marino Moto3 2013 42 Alex Rins Aragón Moto3 2013 44 Alex Rins Australia Moto3 2013 Jack Miller 6 victorias con KTM 6 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El australiano Jack Miller, en 2014, estuvo muy cerca de conquistar el título de Moto3, ese año logró seis victorias con la marca autríaca. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 47 Jack Miller Qatar Moto3 2014 48 Jack Miller Austin Moto3 2014 51 Jack Miller Francia Moto3 2014 53 Jack Miller Alemania Moto3 2014 55 Jack Miller Australia Moto3 2014 56 Jack Miller Valencia Moto3 2014 Romano Fenati 6 victorias con KTM 7 / 25 Foto de: SKY Racing Team VR46 El díscolo piloto italiano también forma parte de la historia de KTM, con 6 victorias para el fabricante austríaco, entre ellos la número 50, lograda en Jerez. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 49 Romano Fenati Argentina Moto3 2014 50 Romano Fenati España Moto3 2014 52 Romano Fenati Italia Moto3 2014 54 Romano Fenati Aragón Moto3 2014 57 Romano Fenati Francia Moto3 2015 64 Romano Fenati Austin Moto3 2016 Sandro Cortese 5 victorias con KTM 8 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool Sandro Cortese sumó en 2012 cinco victorias para KTM, sumando un total de 15 podios y llevándose el campeonato del mundo de ese año. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 23 Sandro Cortese Portugal Moto3 2012 24 Sandro Cortese Alemania Moto3 2012 25 Sandro Cortese San Marino Moto3 2012 27 Sandro Cortese Malasia Moto3 2012 28 Sandro Cortese Australia Moto3 2012 Hiroshi Aoyama 4 victorias con KTM 9 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El japonés Hiroshi Aoyama ha estado casi toda su vida ligado a Honda, sin embargo tuvo un paréntesis entre 2006 y 2008 corriendo con el equipo KTM. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 10 Hiroshi Aoyama Turquía 250cc 2006 14 Hiroshi Aoyama Japón 250cc 2006 16 Hiroshi Aoyama Alemania 250cc 2007 18 Hiroshi Aoyama Malasia 250cc 2007 Albert Arenas 4 victorias con KTM 10 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Albert Arenas ha entrado en la historia de KTM convirtiéndose en el piloto que logró la victoria número 100 para la marca, antes sin embargo ganó otras tres carreras. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 79 Albert Arenas Francia Moto3 2018 86 Albert Arenas Australia Moto3 2018 96 Albert Arenas Tailandia Moto3 2019 100 Albert Arenas Qatar Moto3 2020 Gabor Talmacsi 3 victorias con KTM 11 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El piloto húngaro Gabor Talmacsi corrió un año en KTM, en 2005, sumando tres de las ocho primeras victorias de la marca, y acabando tercero del campeonato aquel año. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 3 Gabor Talmacsi Italia 125cc 2005 4 Gabor Talmacsi Holanda 125cc 2005 8 Gabor Talmacsi Qatar 125cc 2005 Maverick Vinales 3 victorias para KTM 12 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images En 2013 Maverick Viñales se convirtió en campeón del mundo de Moto3, logrando aquella inolvidable carrera final en Valencia, en la última curva. Ese año logró tres victorias, además de subir 15 veces al podio, todo ello con una KTM del equipo Laglise. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 32 Maverick Viñales España Moto3 2013 33 Maverick Viñales Francia Moto3 2013 46 Maverick Viñales Valencia Moto3 2013 Marco Bezzecchi 3 victorias con KTM 13 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El italiano Marco Bezzecchi suma tres victorias en su carrera mundialista, todas ellas con KTM en la categoría de Moto3. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 77 Marco Bezzecchi Argentina Moto3 2018 83 Marco Bezzecchi Austria Moto3 2018 85 Marco Bezzecchi Japón Moto3 2018 Aron Canet 3 victorias con KTM 14 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aron Canet también forma parte de la historia de KTM, para quien ha sumado tres victorias, todas en 2019. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 91 Aron Canet Austin Moto3 2019 92 Aron Canet R. Checa Moto3 2019 94 Aron Canet Aragón Moto3 2019 Danny Kent 2 victorias con KTM 15 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool El británico Danny Kent logró sus dos primeras victorias mundialista en 2012 con KTM. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 26 Danny Kent Japón Moto3 2012 29 Danny Kent Valencia Moto3 2012 Casey Stoner 1 victoria con KTM 16 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Piloto Leyenda MotoGP, dos veces campeón del mundo y uno de los pilotos más importantes de la historia del motociclismo, nadie mejor que el australiano para ser el primero en lograr una victoria para KTM, fue en 2004. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 1 Casey Stoner Malasia 125cc 2004 Julian Simon 1 victoria con KTM 17 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Un histórico del motociclismo español, Julián Simón, logró su primera victoria en el Mundial al manillar de una KTM. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 5 Julián Simón Gran Bretaña 125cc 2005 Tomoyoshi Koyama 1 victoria con KTM 18 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El japonés Tomoyoshi Koyama se llevó la victoria en Barcelona en 2007 con una KTM Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 15 Tomoyoshi Koyama Catalunya 125cc 2007 Alex Márquez 1 victoria con KTM 19 / 25 Foto de: Kevin Wood / LAT Images El ya piloto del equipo Repsol Honda de MotoGP logró su primera victoria mundialista al manillar de una KTM del equipo Marc VDS EG. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 45 Alex Márquez Japón Moto3 2013 Joan Mir 1 victoria con KTM 20 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Otra de las estrellas del actual Mundial de MotoGP, el mallorquín Joan Mir, logró su primera victoria mundialista con una KTM. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 68 Joan Mir Austria Moto3 2016 Andrea Migno 1 victoria con KTM 21 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Migno tuvo el gran honor de ganar su gran premio de casa en 2017, su única victoria en el Mundial, y lo hizo con una KTM del VR46 Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 73 Andrea Migno Italia Moto3 2017 Philipp Ottl 1 victoria con KTM 22 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images En sus ocho años en el Mundial el alemán Oettl, siempre con KTM, solo logró una victoria, en 2018. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 78 Philipp Oettl España Moto3 2018 Can Oncu 1 victoria con KTM 23 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El de Can Oncu es, sin duda, un caso curioso. En su primera entrada en el Mundial, como invitado, logró dominar la carrera de Valencia bajo la lluvia con una aplastante superioridad sobre sus rivales, logrando la victoria para KTM. Al año siguiente, en 2019, corrió toda la temporada entera sumando 8 puntos en 16 grandes premios y perdiendo su plaza en el campeonato. Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 88 Can Oncu Valencia Moto3 2018 Jaume Masia 1 victoria con KTM 24 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El joven piloto valenciano logró la única victoria que luce en su palmarés con una KTM Vic. KTM Piloto Gran Premio Categoría Año 90 Jaume Masià Argentina Moto3 2019 Lista completa de todos los ganadores con KTM 25 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aquí tienes la lista cronológica de todos los ganadores con KTM: Vic. KTM Piloto GP Categoría Año 1 Casey Stoner Malasia 125cc 2004 2 Mika Kallio Portugal 125cc 2005 3 Gabor Talmacsi Italia 125cc 2005 4 Gabor Talmacsi Holanda 125cc 2005 5 Julián Simón Gran Bretaña 125cc 2005 6 Mika Kallio Alemania 125cc 2005 7 Mika Kallio Japón 125cc 2005 8 Gabor Talmacsi Qatar 125cc 2005 9 Mika Kallio Valencia 125cc 2005 10 Hiroshi Aoyama Turquía 250cc 2006 11 Mika Kallio China 125cc 2006 12 Mika Kallio Holanda 125cc 2006 13 Mika Kallio Japón 125cc 2006 14 Hiroshi Aoyama Japón 250cc 2006 15 Tomoyoshi Koyama Catalunya 125cc 2007 16 Hiroshi Aoyama Alemania 250cc 2007 17 Mika Kallio Japón 250cc 2007 18 Hiroshi Aoyama Malasia 250cc 2007 19 Mika Kallio Valencia 250cc 2007 20 Mika Kallio España 250cc 2008 21 Mika Kallio China 250cc 2008 22 Mika Kallio Gran Bretaña 250cc 2008 23 Sandro Cortese Portugal Moto3 2012 24 Sandro Cortese Alemania Moto3 2012 25 Sandro Cortese San Marino Moto3 2012 26 Danny Kent Japón Moto3 2012 27 Sandro Cortese Malasia Moto3 2012 28 Sandro Cortese Australia Moto3 2012 29 Danny Kent Valencia Moto3 2012 30 Luis Salom Qatar Moto3 2013 31 Alex Rins Austin Moto3 2013 32 Maverick Viñales España Moto3 2013 33 Maverick Viñales Francia Moto3 2013 34 Luis Salom Italia Moto3 2013 35 Luis Salom Catalunya Moto3 2013 36 Luis Salom Holanda Moto3 2013 37 Alex Rins Alemania Moto3 2013 38 Alex Rins Indianápolis Moto3 2013 39 Luis Salom R. Checa Moto3 2013 40 Luis Salom Gran Bretaña Moto3 2013 41 Alex Rins San Marino Moto3 2013 42 Alex Rins Aragón Moto3 2013 43 Luis Salom Malasia Moto3 2013 44 Alex Rins Australia Moto3 2013 45 Alex Márquez Japón Moto3 2013 46 Maverick Viñales Valencia Moto3 2013 47 Jack Miller Qatar Moto3 2014 48 Jack Miller Austin Moto3 2014 49 Romano Fenati Argentina Moto3 2014 50 Romano Fenati España Moto3 2014 51 Jack Miller Francia Moto3 2014 52 Romano Fenati Italia Moto3 2014 53 Jack Miller Alemania Moto3 2014 54 Romano Fenati Aragón Moto3 2014 55 Jack Miller Australia Moto3 2014 56 Jack Miller Valencia Moto3 2014 57 Romano Fenati Francia Moto3 2015 58 Miguel Oliveira Italia Moto3 2015 59 Miguel Oliveira Holanda Moto3 2015 60 Miguel Oliveira Aragón Moto3 2015 61 Miguel Oliveira Australia Moto3 2015 62 Miguel Oliveira Malasia Moto3 2015 63 Miguel Oliveira Valencia Moto3 2015 64 Romano Fenati Austin Moto3 2016 65 Brad Binder España Moto3 2016 66 Brad Binder Francia Moto3 2016 67 Brad Binder Italia Moto3 2016 68 Joan Mir Austria Moto3 2016 69 Brad Binder Alemania Moto3 2016 70 Brad Binder San Marino Moto3 2016 71 Brad Binder Australia Moto3 2016 72 Brad Binder Valencia Moto3 2016 73 Andrea Migno Italia Moto3 2017 74 Miguel Oliveira Australia Moto2 2017 75 Miguel Oliveira Malasia Moto2 2017 76 Miguel Oliveira Valencia Moto2 2017 77 Marco Bezzecchi Argentina Moto3 2018 78 Philipp Oettl España Moto3 2018 79 Albert Arenas Francia Moto3 2018 80 Miguel Oliveira Italia Moto2 2018 81 Brad Binder Alemania Moto2 2018 82 Miguel Oliveira R. Checa Moto2 2018 83 Marco Bezzecchi Austria Moto3 2018 84 Brad Binder Aragón Moto2 2018 85 Marco Bezzecchi Japón Moto3 2018 86 Albert Arenas Australia Moto3 2018 87 Brad Binder Australia Moto2 2018 88 Can Oncu Valencia Moto3 2018 89 Miguel Oliveira Valencia Moto2 2018 90 Jaume Masià Argentina Moto3 2019 91 Aron Canet Austin Moto3 2019 92 Aron Canet R. Checa Moto3 2019 93 Brad Binder Austria Moto2 2019 94 Aron Canet Aragón Moto3 2019 95 Brad Binder Aragón Moto2 2019 96 Albert Arenas Tailandia Moto3 2019 97 Brad Binder Australia Moto2 2019 98 Brad Binder Malasia Moto2 2019 99 Brad Binder Valencia Moto2 2019 100 Albert Arenas Qatar Moto3 2020

