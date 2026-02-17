Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Dos equipos de F1 participarán en un interesante test sobre mojado en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Dos equipos de F1 participarán en un interesante test sobre mojado en Bahrein

Aston Martin anuncia qué días estará Alonso en el test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Aston Martin anuncia qué días estará Alonso en el test de F1 2026 en Bahrein

Todos los récords que Marc Márquez puede batir en 2026

MotoGP
MotoGP
Todos los récords que Marc Márquez puede batir en 2026

Pilotaje contraintuitivo en la F1 2026: por qué usar la primera marcha es un sacrificio

Fórmula 1
Fórmula 1
Pilotaje contraintuitivo en la F1 2026: por qué usar la primera marcha es un sacrificio

Honda se queda sin pilotos para el arranque de su nuevo proyecto en el WorldSBK

WSBK
WSBK
Phillip Island
Honda se queda sin pilotos para el arranque de su nuevo proyecto en el WorldSBK

Otro "líder" técnico abandona Red Bull antes del inicio de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Otro "líder" técnico abandona Red Bull antes del inicio de la F1 2026

DAZN F1 revela su programación para los test de Bahrein, periodistas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
DAZN F1 revela su programación para los test de Bahrein, periodistas y más

El gobierno australiano rechaza una propuesta de MotoGP de correr en Albert Park

MotoGP
MotoGP
El gobierno australiano rechaza una propuesta de MotoGP de correr en Albert Park
Estadísticas
MotoGP

Todos los récords que Marc Márquez puede batir en 2026

Marc Márquez comienza 2026 con posibilidades de ganar el título y varios récords históricos a su alcance: ¿qué récords de la historia de MotoGP 'peligran'?

Juliane Ziegengeist
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Steve Wobser / Getty Images

La temporada 2026 de MotoGP está a la vuelta de la esquina y podría ser histórica. Una vez más, Marc Márquez es el centro de atención. Tras su regreso y mundial de 2025, la superestrella española es el gran favorito para ganar el título y, además del campeonato del mundo, tiene en el punto de mira varios récords importantes.

Este resumen muestra qué récords puede batir o ampliar Márquez en 2026 y por qué esta temporada podría pasar a los anales de la historia.

Gracias a sus éxitos hasta la fecha, Márquez ya es una de las figuras más influyentes de MotoGP. Con el cambio a una moto competitiva de Ducati, primero en Gresini y luego en el equipo oficial, su posición de partida ha mejorado aún más.

Si la temporada transcurre con normalidad, no solo es realista otro título, sino también una mejora significativa de su posición en la clasificación histórica del motociclismo. Un título adicional reforzaría aún más su palmarés y aumentaría la distancia con muchos campeones de la generación más joven.

El próximo mundial y la clasificación histórica

Es especialmente interesante echar un vistazo a la clasificación histórica de títulos. Giacomo Agostini sigue liderando la lista de pilotos con más títulos en todas las categorías, seguido de Ángel Nieto. Justo detrás se agrupan varios campeones mundiales múltiples.

Con su noveno título mundial, Marc Márquez igualó la temporada pasada a su archirrival Valentino Rossi, entre otros. Cada nuevo título del español cambiaría aún más el equilibrio en esta clasificación y avivaría el debate siempre candente (y quizás inútil) sobre quiénes son los mejores pilotos de todos los tiempos.

Pilotos con más títulos en el mundial de motociclismo

1. Giacomo Agostini (15)

2. Ángel Nieto (13)

3. Marc Márquez (9)

3. Valentino Rossi (9)

3. Mike Hailwood (9)

3. Carlo Ubbiali (9)

Oportunidad de batir el récord en la categoría reina MotoGP/500 cc

La clasificación por títulos en la categoría más alta de este deporte es especialmente prestigiosa. En las estadísticas combinadas de los títulos de 500 cc y MotoGP, Márquez está empatado con Valentino Rossi, ambos con siete títulos. Agostini lidera la clasificación, con ocho.

Otro éxito en el campeonato del mundo de MotoGP aumentaría aún más la presión para alcanzar ese histórico récord. Para muchos aficionados, esta lista es precisamente el baremo más exigente, ya que solo tiene en cuenta la categoría reina, donde la competencia, el nivel técnico y la presión de las expectativas del público son mayores.

Mayor número de títulos de MotoGP:

1. Giacomo Agostini (8)

2. Marc Márquez (7)

2. Valentino Rossi (7)

3. Mick Doohan (5)

A la caza del mayor número de victorias en grandes premios de todas las categorías

La caza del récord tampoco ha terminado en lo que respecta a las victorias en grandes premios en todas las categorías. Márquez ya es uno de los pilotos más victoriosos en la historia del mundial. Sin embargo, si en 2026 atraviesa una fase especialmente dominante, podría acortar aún más la distancia con respecto al actual líder de la lista de victorias de todos los tiempos.

El aumento del número de carreras por temporada abre más posibilidades matemáticas, pero al mismo tiempo la parrilla está más reñida ahora que en décadas anteriores. Por lo tanto, un nuevo gran salto en el número de victorias tendría un valor estadístico aún mayor.

Para alcanzar a Rossi, Márquez tendría que ganar 16 grandes premios, aunque para hacerlo solo en la categoría reina, le bastarían tres. Lo de ganar 16 carreras nadie lo ha conseguido en una temporada. El récord de Agostini seguirá siendo inalcanzable esta temporada.

Mayor número de victorias en el mundial de motociclismo

1. Giacomo Agostini (122)

2. Valentino Rossi (115)

3. Marc Márquez (99)

Victorias en MotoGP: la clasificación histórica se tambalea

Para muchos observadores, las estadísticas puras de victorias en la categoría reina son aún más significativas. Aquí, Márquez ya se encuentra en las partes más altas de la tabla. Una temporada fuerte con muchas victorias podría acercarlo al récord actual.

Sin embargo, al igual que en las victorias en todas las categorías, Márquez necesitaría 16 primeros puestos en las carreras dominicales para empatar con el líder Rossi. En MotoGP, y solo en MotoGP 

Más victorias en la categoría reina 500cc y MotoGP

1. Valentino Rossi (89)

2. Marc Márquez (73)

3. Giacomo Agostini (68)

Más victorias en MotoGP

1. Valentino Rossi (76)

2. Marc Márquez (73)

3. Jorge Lorenzo (47)

Relacionado:

A la caza del récord de victorias en una temporada

Otro punto de interés es el récord de la temporada de más victorias en un año. Márquez ostenta uno de los récords más impresionantes de la era moderna.

Si la forma física le respeta, puede volver a intentar batir esa marca. Ya en 2025 se acercó a su propio récord, pero una lesión le frenó. Una racha así no solo significaría nuevos récords, sino que también le daría el título de forma temprana otra vez

Mayor número de victorias en una temporada del mundial de motos

1. Marc Márquez (13 - temporada 2014)

2. Marc Márquez (12 - temporada 2019)

2. Mick Doohan (12 - temporada 1997)

3. Valentino Rossi (11 - temporadas 2001, 2002, 2005)

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El gobierno australiano rechaza una propuesta de MotoGP de correr en Albert Park

Mejores comentarios

Más de
Juliane Ziegengeist

Aki Ajo hace balance de su primer año al frente del equipo KTM en MotoGP

MotoGP
MotoGP
Aki Ajo hace balance de su primer año al frente del equipo KTM en MotoGP

El pilotaje en MotoGP: ¿qué aportan realmente 'tocar rodilla' y 'sacar la pierna'?

MotoGP
MotoGP
El pilotaje en MotoGP: ¿qué aportan realmente 'tocar rodilla' y 'sacar la pierna'?

Alex Rins aprovecha el invierno: podio en un rally sobre hielo en Andorra

MotoGP
MotoGP
Alex Rins aprovecha el invierno: podio en un rally sobre hielo en Andorra
Más de
Marc Márquez

Stoner: "Márquez tenía un punto débil, pero nadie lo notó"

MotoGP
MotoGP
Stoner: "Márquez tenía un punto débil, pero nadie lo notó"

Por qué Jorge Lorenzo cree que la versión actual de Márquez se parece a él

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Por qué Jorge Lorenzo cree que la versión actual de Márquez se parece a él

Ducati exprimirá su imbatible motor 2024 hasta el final de la era de los 1000cc

MotoGP
MotoGP
Ducati exprimirá su imbatible motor 2024 hasta el final de la era de los 1000cc
Más de
Ducati

Márquez se excluye de la parrilla de MotoGP 2027 y 'saca' a Acosta de Ducati

MotoGP
MotoGP
Márquez se excluye de la parrilla de MotoGP 2027 y 'saca' a Acosta de Ducati

Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

Dos equipos de F1 participarán en un interesante test sobre mojado en Bahrein

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Dos equipos de F1 participarán en un interesante test sobre mojado en Bahrein

Aston Martin anuncia qué días estará Alonso en el test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Aston Martin anuncia qué días estará Alonso en el test de F1 2026 en Bahrein

Todos los récords que Marc Márquez puede batir en 2026

MotoGP
MGP MotoGP
Todos los récords que Marc Márquez puede batir en 2026

Pilotaje contraintuitivo en la F1 2026: por qué usar la primera marcha es un sacrificio

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Pilotaje contraintuitivo en la F1 2026: por qué usar la primera marcha es un sacrificio