Todos los récords que Marc Márquez puede batir en 2026

La temporada 2026 de MotoGP está a la vuelta de la esquina y podría ser histórica. Una vez más, Marc Márquez es el centro de atención. Tras su regreso y mundial de 2025, la superestrella española es el gran favorito para ganar el título y, además del campeonato del mundo, tiene en el punto de mira varios récords importantes.

Este resumen muestra qué récords puede batir o ampliar Márquez en 2026 y por qué esta temporada podría pasar a los anales de la historia.

Gracias a sus éxitos hasta la fecha, Márquez ya es una de las figuras más influyentes de MotoGP. Con el cambio a una moto competitiva de Ducati, primero en Gresini y luego en el equipo oficial, su posición de partida ha mejorado aún más.

Si la temporada transcurre con normalidad, no solo es realista otro título, sino también una mejora significativa de su posición en la clasificación histórica del motociclismo. Un título adicional reforzaría aún más su palmarés y aumentaría la distancia con muchos campeones de la generación más joven.

El próximo mundial y la clasificación histórica

Es especialmente interesante echar un vistazo a la clasificación histórica de títulos. Giacomo Agostini sigue liderando la lista de pilotos con más títulos en todas las categorías, seguido de Ángel Nieto. Justo detrás se agrupan varios campeones mundiales múltiples.

Con su noveno título mundial, Marc Márquez igualó la temporada pasada a su archirrival Valentino Rossi, entre otros. Cada nuevo título del español cambiaría aún más el equilibrio en esta clasificación y avivaría el debate siempre candente (y quizás inútil) sobre quiénes son los mejores pilotos de todos los tiempos.

Pilotos con más títulos en el mundial de motociclismo

1. Giacomo Agostini (15)

2. Ángel Nieto (13)

3. Marc Márquez (9)

3. Valentino Rossi (9)

3. Mike Hailwood (9)

3. Carlo Ubbiali (9)

Oportunidad de batir el récord en la categoría reina MotoGP/500 cc

La clasificación por títulos en la categoría más alta de este deporte es especialmente prestigiosa. En las estadísticas combinadas de los títulos de 500 cc y MotoGP, Márquez está empatado con Valentino Rossi, ambos con siete títulos. Agostini lidera la clasificación, con ocho.

Otro éxito en el campeonato del mundo de MotoGP aumentaría aún más la presión para alcanzar ese histórico récord. Para muchos aficionados, esta lista es precisamente el baremo más exigente, ya que solo tiene en cuenta la categoría reina, donde la competencia, el nivel técnico y la presión de las expectativas del público son mayores.

Mayor número de títulos de MotoGP:

1. Giacomo Agostini (8)

2. Marc Márquez (7)

2. Valentino Rossi (7)

3. Mick Doohan (5)

A la caza del mayor número de victorias en grandes premios de todas las categorías

La caza del récord tampoco ha terminado en lo que respecta a las victorias en grandes premios en todas las categorías. Márquez ya es uno de los pilotos más victoriosos en la historia del mundial. Sin embargo, si en 2026 atraviesa una fase especialmente dominante, podría acortar aún más la distancia con respecto al actual líder de la lista de victorias de todos los tiempos.

El aumento del número de carreras por temporada abre más posibilidades matemáticas, pero al mismo tiempo la parrilla está más reñida ahora que en décadas anteriores. Por lo tanto, un nuevo gran salto en el número de victorias tendría un valor estadístico aún mayor.

Para alcanzar a Rossi, Márquez tendría que ganar 16 grandes premios, aunque para hacerlo solo en la categoría reina, le bastarían tres. Lo de ganar 16 carreras nadie lo ha conseguido en una temporada. El récord de Agostini seguirá siendo inalcanzable esta temporada.

Mayor número de victorias en el mundial de motociclismo

1. Giacomo Agostini (122)

2. Valentino Rossi (115)

3. Marc Márquez (99)

Victorias en MotoGP: la clasificación histórica se tambalea

Para muchos observadores, las estadísticas puras de victorias en la categoría reina son aún más significativas. Aquí, Márquez ya se encuentra en las partes más altas de la tabla. Una temporada fuerte con muchas victorias podría acercarlo al récord actual.

Sin embargo, al igual que en las victorias en todas las categorías, Márquez necesitaría 16 primeros puestos en las carreras dominicales para empatar con el líder Rossi. En MotoGP, y solo en MotoGP

Más victorias en la categoría reina 500cc y MotoGP

1. Valentino Rossi (89)

2. Marc Márquez (73)

3. Giacomo Agostini (68)

Más victorias en MotoGP

1. Valentino Rossi (76)

2. Marc Márquez (73)

3. Jorge Lorenzo (47)

A la caza del récord de victorias en una temporada

Otro punto de interés es el récord de la temporada de más victorias en un año. Márquez ostenta uno de los récords más impresionantes de la era moderna.

Si la forma física le respeta, puede volver a intentar batir esa marca. Ya en 2025 se acercó a su propio récord, pero una lesión le frenó. Una racha así no solo significaría nuevos récords, sino que también le daría el título de forma temprana otra vez

Mayor número de victorias en una temporada del mundial de motos

1. Marc Márquez (13 - temporada 2014)

2. Marc Márquez (12 - temporada 2019)

2. Mick Doohan (12 - temporada 1997)

3. Valentino Rossi (11 - temporadas 2001, 2002, 2005)