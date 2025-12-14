Marc Márquez salió triunfal del Gran Premio de San Marino, el pasado 14 de septiembre, logrando la primera bola de campeonato del mundo de 2025, su victoria 73 en MotoGP y la 99 en todas las categorías del mundial.

Con seis grandes premios por delante en aquel momento, nadie dudaba de que el ahora piloto de Ducati alcanzaría su victoria mundialista número 100 antes de acabar la temporada, y que se acercaría, si no alcanzaría, al tope histórico de triunfo en MotoGP, que mantiene Valentino Rossi con 78 victorias, la última el 25 de junio de 2017, cuando superó por 63 milésimas a Danilo Petrucci en el GP de Holanda de aquel año.

Sin embargo, tras proclamarse campeón del mundo en Japón con un segundo puesto por detrás de Pecco Bagnaia, Márquez ya no tendría más oportunidades de seguir sumando victorias. Un accidente con Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia acabó con el español lesionado en el hombro de su maltratado brazo derecho, lo que le mantiene de baja hasta día de hoy, perdiéndose las últimas cinco carreras del año 2025 y, con ellas, la oportunidad de alcanzar su victoria número 100 y acercarse a las 78 de Rossi.

Si tomamos la pasada temporada como referencia, Márquez logró ganar en la primera carrera, el GP de Tailandia, una pista que se le da bien y en la qué, seguramente, tendrá buenas opciones de volver a ganar este año y alcanzar la victoria 100 de su carrera profesional, un hito que si no llega en el Chang Internacional lo hará, casi con toda seguridad, en cualquier momento a principio de curso, siempre que Marc pueda recuperarse completamente de la lesión en el hombro.

El accidente con Marco Bezzecchi impidió a Márquez intentar llegar a las 100 victorias mundialistas Foto de: MotoGP

Después de la carrera de Tailandia, el calendario MotoGP viaja de nuevo a Brasil, con un circuito completamente nuevo, caldo de cultivo ideal para el español, que a continuación viajará a su trazado talismán, el de Austin, por más que el año pasado el exceso de confianza le llevó al suelo.

A cinco victorias de Rossi

Pero, sin duda, el gran objetivo de Márquez será convertirse, en 2026, en el piloto con más victorias de la era MotoGP, una marca en poder de Valentino Rossi con 78, cinco más que Marc.

Si el arranque del español fuera perfecto, con cinco victorias en línea, empataría con el italiano en el Gran Premio de España, en Jerez, donde no gana desde 2019, antes de su lesión precisamente allí.

Para ponerle un poco de salsa y motivación al asunto, Márquez podría alcanzar, incluso superar, el número de victorias de Rossi en Mugello, el templo del motociclismo transalpino.

El de Italia es el octavo gran premio del curso, y es donde este año 2025, Marc logró su quinta victoria de la temporada, aunque en el calendario Mugello llegaba como la novena parada de este año.

Es pura especulación, pero lograr alcanzar, o superar, a Rossi en Mugello, sería una historia recordada. Como recordadas son, todavía, las imágenes de Davide Tardozzi, team manager de Ducati, afeando a los fans italianos los silbidos a Marc tras ganar la sprint en Mugello. "Rosso, e rosso", gritaba el veterano ex piloto estirándose de su polo color rojo Ducati.

Sea en Jerez, en Barcelona (17 de mayo), en Mugello o donde sea, muy mal se le tendrían que dar las cosas al #93 para que, con 22 grandes premios por delante en 2026, no sume las seis victorias que necesita para convertirse en el piloto con más triunfos de la era de MotoGP, y más teniendo en cuenta que en su primer año con el equipo oficial Ducati ha logrado 11 victorias, pese a perderse las cinco últimas carreras del curso.

