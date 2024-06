Raúl Fernández volverá a ser operado de síndrome compartimental. Hace un año, el español tuvo que retirarse del Gran Premio de Francia tras una primera operación inusualmente extensa para un problema de este tipo, ya que afectó a nueve músculos y requirió incisiones en tres puntos distintos del brazo.

El de Trackhouse ha vuelto a resentirse de ello desde el inicio de la temporada 2024, y será operado este martes en Barcelona. No obstante, está participando en el test de este lunes en Mugello, para probar la nueva Aprilia, que debería tener a su disposición pronto tras comenzar la temporada con el modelo 2023.

"He vuelto a tener problemas", explicó Fernández tras su 12º puesto en la carrera larga de Mugello. "Desde principios de año sigo con problemas en el brazo, y el martes tendré que operarme de nuevo. Estoy contento con el trabajo que he hecho, pero en las últimas siete vueltas he tenido que gestionar la situación, como hice en la carrera anterior. Es lo mismo desde principios de año".

"Estoy contento porque hemos visto el problema, estoy contento con el trabajo que estamos haciendo, pero, sinceramente, con esto es bastante difícil pilotar la moto. He tenido muchos problemas, lo he hecho lo mejor que he podido, he intentado terminar la carrera en una buena posición. En Barcelona, con Marc Márquez y Aleix Espargaró no pude luchar por el podio por culpa de eso".

La operación de síndrome compartimental en el brazo suele ser benigna. La tensión en los antebrazos puede acabar por tensarlos, y la intervención consiste en cortar la membrana en la que se aloja el músculo (de ahí el nombre de 'síndrome compartimental') para aliviarlo de la presión. El madrileño sabía desde hace días que tendría que pasar por el quirófano, y decidió aprovechar las tres semanas de descanso antes de Assen, tras el aplazamiento del Gran Premio de Kazajistán.

"No podía hablar de ello antes, porque quería estar concentrado. Antes de venir aquí, vi a un médico. Vimos que estaba volviendo un poco [el problema]. No fue fácil para mí concentrarme realmente en el fin de semana, pero creo que hicimos un buen trabajo y estoy contento. Ahora, tenemos que pensar en la recuperación".

¿Son las MotoGP demasiado físicas?

Los problemas en los brazos son a veces más frecuentes al principio de la temporada de MotoGP, cuando los pilotos tienen que volver a coger el ritmo de montar en las motos con regularidad, y han aumentado en los últimos años, sobre todo durante la temporada 2021. Raúl Fernández cree que el entrenamiento puede ayudar a evitar este fenómeno, pero también que ciertas motos son más propensas a provocar este mal.

"Es parte del juego. Hay que entender la categoría, depende de la moto. Con la nuestra, las condiciones son más difíciles. La RS-GP es un poco más difícil. En la Ducati, no creo que muchos pilotos [necesiten] una operación, pero depende de la preparación y del entrenamiento. Es sencillo: somos muy musculosos, y eso es un problema para el brazo. No es una gran operación".

"Veo a muchos pilotos de Moto2 con este problema. Creo que es porque cada año somos más rápidos. Es bastante difícil estar arriba, tenemos más carreras, tenemos las sprints... Tienes que estar preparado para eso. Me encanta pilotar la moto y hay que estar al 100%", continuó.

Aleix Espargaró también tiene la Aprilia, y sufrió especialmente físicamente en Mugello, pero para él la culpa fue de la evolución general de las motos. "Una vuelta más y me hubiera tenido que retirar", reveló el catalán. "Fue increíble. La moto era súper, súper agresiva, súper nerviosa, y no podía acelerar más, no podía frenar más. En las últimas ocho o diez vueltas, sólo frenaba con un dedo. No teníamos la mejor puesta a punto para Mugello, en absoluto, pero creo que era muy similar para todos. Creo que el nivel de carga aerodinámica en MotoGP es demasiado alto para el cuerpo humano".

Sin embargo, hay diferencias entre las motos, y Fabio Quartararo encontró la Yamaha muy física en Losail, en Austin, y especialmente en Jerez y Mugello, donde tuvo grandes dificultades. Aunque ha asegurado en varias ocasiones que su problema no es de síndrome compartimental como tal, se ha sometido a pruebas en las últimas semanas y está buscando una solución.

"Es en los cambios de dirección [donde] realmente tienes que tirar [de los brazos]", explicó el francés. "Es en el momento, en una hora vuelve a la normalidad" Alex Rins también se ve afectado por estas dificultades. "Lo está llevando un poco mejor que yo, pero tiene dolor", confirmó Quartararo. "Yo sí que he tenido problemas durante la carrera, él quizás un poco menos, pero, en cualquier caso, no puede frenar".

Sin embargo, el español también sufrió. "He intentado gestionar la moto, mi condición física, porque en estos momentos nuestra moto es bastante dura y crítica. El problema es que a medida que sufrimos, intentamos hacer un poco más para sortear estos problemas", comentó Rins.