Raúl Fernández: "No estoy lejos de Binder y Oliveira"

Raúl Fernández debuta esta temporada en MotoGP con el equipo Tech3-KTM tras estar solo un año, el pasado, en la categoría intermedia de Moto2, un curso en el que logró ocho victorias, doce podios y un total de siete poles, pese a lo cual tuvo que conformarse con el subcampeonato.

Resultados al margen, las exhibiciones de pilotaje del madrileño durante la pasada temporada han rodeado de una enorme expectación su debut en la clase mayor. Después de unos primeros test de pretemporada el pasado mes de noviembre en Jerez para ir cogiéndole el aire a la moto, Fernández rodó durante cinco jornadas la pasada semana en Sepang, un circuito en el que no estaba desde 2019, cuando corría en Moto3.

De lunes a miércoles se celebró el shakedown para pilotos probadores y debutantes. Durante esas tres jornadas, Raúl acumuló un total de 150 vueltas al trazado malasio, logrando un mejor tiempo de 1.59.468 el tercer día.

El fin de semana, en el test oficial ya con todos los pilotos, el de Tech3 sumó otras 93 vueltas antes de que la lluvia detuviera los entrenamientos a falta de tres horas para su conclusión.

Muchos datos para poder analizar con calma antes de volver este viernes al manillar de la RC16 con tres nuevas jornadas de test por delante en el Circuito de Mandalika, en la calurosa y húmeda Indonesia.

"Son muchas cosas las que tenemos que pulir, pero si soy sincero estos días atrás he estado más desconectando que analizando los datos. Los test de la semana pasada se nos hicieron muy largos, fueron cinco días y fue muy estresante para nosotros porque no nos podíamos mover para nada, solo del hotel al circuito, de verdad que fue un estrés", explicaba este jueves Raúl desde la isla de Lombok.

"Aquí podemos desconectar un poco más y estos días (desde el martes) me han servido más para descansar que para estar viendo los datos", admite el corredor, que acumuló un total de 243 vueltas cronometradas en Sepang, muchas horas con el gas enroscado.

"En cualquier caso, las conclusiones son seguir en la línea que estamos, creo que vamos por el buen camino, no perdemos mucho en ningún punto, es en general, y eso son pequeños detalles fruto de la falta de experiencia".

Fernández marcó el 19º mejor tiempo (1.59.180), justo por detrás del piloto oficial KTM Brad Binder (1.59.016) y con Miguel Oliveira 15º como el más rápido de la marca (1.58.701).

"El balance fue positivo, comparándome con Brad estoy a una décima (0.164), y a cuatro (0.470) de Miguel, así que no estoy lejos para ser mi primera vez en Sepang con esta moto", valora el madrileño.

Unos tiempos que pueden llevar a pensar que no fueron unos grandes test para la marca austríaca, sobre todo por lo poco competitivos que parecieron los pilotos oficiales.

"No es un tema que me preocupe ahora, los test de Sepang siempre hay que cogerlos con pinzas, todo el mundo va rápido, todo el mundo se gestiona los neumáticos como quiere, no sabes si para hacer el tiempo en una vuelta se ha pisado el verde, son pequeños detalles. Recuerdo que en Moto3 me salió una pretemporada bastante mal y al final acabe cuarto el Mundial, y en Moto2 no acabé los test IRTA entre los diez primeros y terminé luchando por el titulo con Remy (Gardner). Así que yo estoy centrado en mi trabajo y siguiendo mi línea".

Cuando Motorsport.com le preguntó a Raúl por la sorprendente exposición de fotos de los pilotos de MotoGP en las redes sociales mostrando sus músculos y si ello tenía relación con la cada vez más exigente condición física para pilotar esta motos, la respuesta del español fue sorprendente.

"Sinceramente, no tengo redes sociales, no las veo, tengo una persona que me ayuda con ellas. Solo tengo whatsapp para hablar con mi familia y nada más", una familia entre los que se cuenta su hermano, Adrián 'Pitito' Fernández, que se estrena este año en el equipo oficial KTM de Moto3, siguiendo la senda de Raúl.

"Está muy contento con el equipo, tiene la misma opinión que yo, al final son una gran familia, todo muy cercano, todos arriman el hombro y esto marca mucho la diferencia en el Mundial. El año pasado le costó muchísimo los test y este año, en los primeros que ha hecho, terminó a medio segundo del más rápido, así que para él es muy positivo. Sobre todo después de pasar un año muy malo, que vaya haciendo y que disfrute", zanjó Raúl, que está muy unido a su hermano pequeño.

