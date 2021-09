Raúl Fernández y Gardner se estrenan con la KTM de MotoGP

Solo 10 meses después de que KTM atendiera sus peticiones de subir a Moto2 tras un único año en Moto3, Raúl Fernández se subió este miércoles a un prototipo de la clase reina en el test oficial MotoGP que se celebra desde el martes en Misano.

Anunciado ya el ascenso de los dos actuales pilotos de Ajo-KTM a la clase superior la próxima temporada, el fabricante austríaco decidió ofrecer una jornada de entrenamientos a Remy Gardner y al español, que este miércoles, poco antes de las 11 de la mañana, salían a pista con las motos que este año están utilizando en la estructura Tech3 Danilo Petrucci e Iker Lecuona.

El propio Petrucci explicó el martes, tras cerrar el primer, y para él último día de ensayos, que Gardner iba a tomar los mandos de su RC16.

"Gardner es un buen piloto y cada día extra en la moto le ayudará. No tenemos piezas nuevas para probar o cosas en particular para probar, así que para mí no fue demasiado útil el día. Es más útil para Remy andar en en la moto. Me gustaría probar más la moto del Dakar, pero aún no es posible. Tendré que esperar hasta diciembre para eso”, explicó el de Terni.

No tan ‘amable’ se mostró Iker Lecuna, que ha tenido que ceder su moto a Raúl Fernández. Para el valenciano la primera jornada de test si fue fructífera y se lamentó de no poder seguir trabajando este miércoles, asegurando sentirse “muy cabreado” con la situación.

Tras la dos primeras salidas a pista, Fernández había completado 18 giros con un mejor tiempo de 1:35.268, ligeramente más rápido que Gardner (1:36.863).