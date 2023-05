Raúl Fernández será operado este jueves de síndrome compartimental

Raúl Fernández será intervenido este jueves el clásico problema de aprisionamiento en los nervios del brazo, el temido 'síndrome compartimental', que le ha causado problemas en algunos momentos de la temporada y que le impidió acabar la carrera de Portugal.

Tras el test del lunes en Jerez, donde sufrió extremadamente para poder pilotar su moto durante el fin de semana y en los ensayos del lunes solo podía hacer salidas de tres vueltas, Raúl viajó a Madrid para pasar una revisión profunda y dar con el problema.

Inicialmente, se pensó que el tallaje del mono, que al piloto le gusta que sea muy ajustado, podía haberle provocado que le durmiera el brazo y la mano derechos al pilotar en alta intensidad, pero los médicos descartaron esta posibilidad, aunque las pruebas preliminares tampoco indicaban un síndrome compartimental habitual.

El martes, le hicieron pruebas en el centro médico de referencia de MotoGP en Madrid, Quirón Salud, y este mismo miércoles, tras analizar los resultados, se ha tomado la decisión de que pase por el quirófano.

Normalmente, este tipo de operaciones obligan a una semana de reposo, para poco a poco ir intensificando la carga de trabajo, por lo que se espera que Raúl pueda llegar, si no al cien por cien, sí para poder seguir cogiendo sensaciones con la Aprilia, al Gran Premio de Francia, que se celebra del 12 al 14 de mayo, justo dentro de escasos diez días. Aunque este extremo no se podrá confirmar hasta que la próxima semana el piloto pase una nueva revisión con los doctores.

Fernández está ahora mismo declarado no apto para correr en Le Mans, por lo que deberá pasar una revisión el jueves de la próxima semana en el centro médico del circuito para recibir el apto.

"Primero pensamos que era el mono, que me apretaba, pero hemos visto que el problema es en el brazo", explicó Raúl el lunes tras el test de Jerez.

"Vamos a hacer pruebas para determinar exactamente de qué se trata, porque quiero solucionarlo", añadió antes de saber que la cosa no va más allá que un síncrome compartimental.

El domingo, tras la carrera, en la que acabó 15º quiso "pedir disculpas al equipo, que ha hecho un gran trabajo pero yo he fallado por culpa del brazo, no sentía la mano y no podía frenar bien", asumió.