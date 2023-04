En su segunda temporada en la clase reina y primera con RNF-Aprilia, Raúl Fernández llega a un circuito que le encanta y en el que, precisamente, vio por primera vez una carrera de MotoGP en vivo.

"Mi primera carrera en un circuito fue aquí, en Jerez y la vi desde la curva que ahora lleva el nombre de Dani Pedrosa, que precisamente ganó la carrera (2008). Recuerdo que yo era muy pequeño, vine con mi padre y me enamoré de este deporte", recuerda Raúl, que ahora, quince años después, podrá competir en ese mismo trazado con Pedrosa en pista.

Dani ganó tres veces en Jerez en la clase reina, 2008, 2013 y 2017, y un año después de su último triunfo la curva seis pasó a llevar su nombre. Desde que eso sucedió, el ahora piloto de KTM no ha competido en Jerez.

Para Raúl es algo emocionante tener a uno de sus referentes en la pista este fin de semana.

"Se me pone la piel de gallina, ya el año pasado cuando entré en el box y el vi, no me salían las palabras. Al final, Pedrosa es alguien en el que me he inspirado para llegar a este deporte y cumplir mis sueños. Es como Valentino Rossi, una inspiración, pilotos que ya ganaban carreras cuando yo aún no me había subido ni a una moto. Para mi es algo muy bonito que Dani esté en pista, pero hasta que me pongo el casco, cuando salgo a pista el último pierde y no voy a pensar en ello cuando baje la visera".

Fernández está ahora centrado en dar un paso más y la pista andaluza, donde ha rodado muchísimos kilómetros, puede ser un escenario idóneo para lograrlo.

"El problema es que creo que los vamos dando, pero por equis circunstancias no hemos terminado una carrera decente. Si lo piensas, tres carreras y dos de ellas no las he acabado, una por mi culpa debido a un problema físico en el brazo (el mono le apretaba y se le dormía) y otra por un tema mecánico (se le quedó bajado el dispositivo de altura de la Aprilia). Pero ya lo dije, es un año que me lo tomo de aprendizaje, de rookie, pero si es verdad que nos falta acabar de cerrar un resultado para que el equipo crea, porque será como una barrera o un techo que nos quitaremos todos y a partir de ahí empezaran a llegar cosas buenas. Estoy muy contento de como estamos trabajando, gané muchas posiciones en Austin y fue muy positivo, pero tenemos que seguir trabajando y seguir la línea. Sentimos esa tensión de que lo estamos haciendo bien pero no llega un buen resultado, pero es cuestión de tiempo".

Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing