¿Qué es un wildcard en MotoGP, por qué se usa y cuántos cada equipo?

En la temporada 2023 de MotoGP, seis pilotos participaron en grandes premios seleccionados como wildcard (que significa 'comodín', un concepto que tiene una larga historia en la categoría).

Se remonta a los primeros años del motociclismo mundial, cuando los equipos inscribían a un piloto local para la carrera debido a que conocían más el circuito.

Steve Manship es uno de los mejores wildcard de la historia, ya que el británico terminó segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1978, que fue su única carrera ese año.

Pero con el tiempo, el sistema de wildcard ha evolucionado, así que ¿qué significa ahora y cómo lo utilizan los equipos a lo largo de la temporada?

¿Qué es un wildcard en MotoGP?

Un wildcard de MotoGP es un piloto que participa en un gran premio a pesar de no ser piloto a tiempo completo, es decir, de que no sea piloto titular durante la temporada. En la actualidad, si un equipo utiliza un wildcard, tiende a inscribir a su piloto de pruebas, aunque antiguamente se solía dar más la oportunidad a pilotos locales.

¿Por qué los equipos de MotoGP usan pilotos como wildcard?

Hay muchos beneficios para los equipos de MotoGP usen un wildcard, ya que aumenta el tiempo en pista, lo cual es importante porque solo hay nueve días de test oficiales durante el año, lo que significa que los comentarios del piloto pueden resultar cruciales para el desarrollo de la moto.

Pero es raro que los equipos utilicen todas sus plazas wildcard en una temporada, ya que Yamaha solo inscribió al piloto de pruebas Cal Crutchlow para una carrera, el GP de Japón, en 2023, a pesar de las ventajas que da el sistema. Eso se debe en gran medida a razones financieras, puesto que es caro gestionar una MotoGP, por lo que cuanto más se inscriban en un gran premio, más dinero costará, obviamente.

Muchos pilotos probadores también pueden participar en un gran premio como piloto de reemplazo. Nos referimos a cuando alguien sustituye a un piloto titular porque se ha retirado durante el fin de semana, como hizo Savadori al sustituir al lesionado Miguel Oliveira en el GP de Francia 2023. A su vez, eso les deja menos oportunidades de ser un comodín.

También está el factor de las lesiones. Los pilotos probadores son los sustitutos naturales cada vez que un piloto titular se lesiona, entonces, ¿qué pasa si ese piloto de pruebas se lesiona cuando se lo utiliza como wildcard? El equipo no tendría respaldo en caso de que uno de sus titulares también se lesionara, por lo que existe un gran riesgo.

Muchos pilotos de pruebas también son ex corredores que ya no desean hacer temporadas completas pero que están felices de ayudar a un equipo a desarrollar su moto, por lo que es posible que no estén dispuestos a participar en una ronda como wildcard.

Los puntos obtenidos por un wildcard tampoco cuentan para el campeonato de equipos de MotoGP. Eso se debe a que un equipo obtendría una ventaja injusta si pudiera sumar puntos con tres motos en un fin de semana de carrera y no con dos como el resto de la parrilla.

Pero un piloto wildcard sí puede sumar puntos para el campeonato individual, así como para el de constructores. En el campeonato de constructores, los puntos sólo se otorgan al piloto mejor clasificado de cada marca, por lo que no se obtiene ninguna ventaja injusta al utilizar un wildcard en ese sentido.

Aunque es raro, en ocasiones un wildcard también ha sumado puntos para el campeonato de constructores, como Dani Pedrosa, que fue el piloto de KTM mejor clasificado en el GP de San Marino de 2023.

¿Cuántos wildcard puede usar un equipoa de MotoGP cada temporada?

MotoGP vuelve a usar un sistema de concesiones para la temporada 2024, que limita el número de wildcards que un constructor puede utilizar en un año, entre otras cosas. Eso se hizo para ayudar a los fabricantes japoneses en apuros (Honda y Yamaha) y acercarse a Ducati y nivelar la parrilla, ya que los campeones del mundo ganaron todos los grandes premios menos tres en 2023.

Según el sistema de concesiones de MotoGP, los cinco constructores se dividen en cuatro grupos clasificados de la A a la D. Para ocupar el puesto A, un fabricante debe haber obtenido al menos el 85% de los puntos posibles de constructores para la temporada, mientras que en el grupo B están los que han sumado menos del 85% pero más del 60%. El grupo C lo forman los que sumaron menos del 60% pero más del 35%, y los del grupo D sumaron menos del 35% de puntos.

Eso significa que para la temporada 2024, Ducati tiene el rango A, KTM y Aprilia tienen el rango C, y Yamaha y Honda en el ranking inferior, el rango D.

Ranking o Grupo Fabricante(s) A Ducati B Ningún equipo C Aprilia, KTM D Honda, Yamaha

Como resultado, a Ducati no se le permite utilizar ningún wildcard para la temporada 2024. En el rango B, un constructor puede utilizar tres wildcards en un año, sin embargo, ninguno de los integrantes de la parrilla actual está en esa categoría.

Eso deja los rangos C y D. Los constructores clasificados en C o D pueden usar seis wildcards en una temporada, lo que da una gran ventaja a KTM, Aprilia, Honda y Yamaha dadas las restricciones impuestas a Ducati.

Aunque a cuatro de los constructores actuales se les permite usar seis wildcards en 2024, existen restricciones sobre cómo pueden usarse porque un equipo de MotoGP no puede usar un wildcard para fines de semana de carreras consecutivos.

¿Cómo lo suelen hacer los wildcards en MotoGP?

La temporada 2023 de MotoGP tuvo una de las mejores actuaciones wildcard de los últimos años, ya que Dani Pedrosa terminó cuarto en ambas pruebas del GP de San Marino. La actuación del 31 veces ganador de grandes premios provocó elogios de toda la parrilla, y Aleix Espargaró dijo que "te hace dudar de todo" sobre MotoGP.

No es el único wildcard que ha realizado una actuación fantástica, dado el resultado de Steve Manship en Silverstone en 1978. El titular de cara a esa carrera fue la pelea por el campeonato entre Kenny Roberts y Barry Sheene, ya que ambos estaban separados por sólo tres puntos. Sin embargo, ese GP de Gran Bretaña se vio afectado por una lluvia torrencial, lo que inevitablemente brindó la oportunidad para que un extraño entrara en escena.

Eso es lo que le pasó a Manship, quien gestionó cuidadosamente sus neumáticos sin hacer una parada en boxes para separar a los candidatos al título en el podio, con Roberts ocupando el primer lugar. Pero Pedrosa y Manship son circunstancias bastante raras.

Por lo general, un wildcard no termina en lo más alto y para ellos conseguir una de las últimas plazas de puntos es un resultado sólido. En 2023, por ejemplo, Pedrosa fue el único wildcard que terminó una carrera dentro del top 10, lo que hace aún más impresionante que el piloto de 38 años lograra esa hazaña dos veces.

De hecho, antes de 2023, el último wildcard en terminar un gran premio dentro del top 10 volvió a ser Pedrosa, que acabó décimo en el GP de Estiria de 2021. Por lo tanto, es raro que los wildcards peleen en la parte delantera, aunque muchos tampoco cierran la parrilla y algunos suman del 11º al 15º.

Los pilotos que hicieron wildcard el pasado año 2023 en MotoGP

Equipo Fabricante Piloto wildcard Carrera Aprilia factory team Aprilia Lorenzo Savadori GP de Italia (18º), GP de Alemania (11º) y GP de Austria (19º) Aruba.it Racing Ducati Michele Pirro GP de Italia (16º) y GP de San Marino (Abandono) Aruba.it Racing Ducati Alvaro Bautista GP de Malasia (17º) HRC Team Honda Stefan Bradl GP de España (14º) y GP de San Marino (18º) KTM factory team KTM Dani Pedrosa GP de España (7º) y GP de San Marino (4º) Yamalube RS4GP Racing Team Yamaha Cal Crutchlow GP de Japón (13º)

Pilotos que serán wildcard en la temporada 2024 de MotoGP

Las tres primeras rondas de la temporada 2024 de MotoGP no tuvieron ningún wildcard, pero en el GP de España hay al menos tres. Sin duda, veremos más en el campeonato 2024, pero aún no están confirmados.