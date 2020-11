Quartararo volverá a recurrir a un psicólogo

El francés fue una de las sensaciones en su estreno en MotoGP en 2019, finalizando como mejor rookie con siete podios y peleando por la victoria en varias ocasiones con Marc Márquez. Sin embargo, el debut esa temporada no fue sencillo para el piloto de 19 años entonces.

La primera carrera en Qatar supuso un duro golpe. Tras clasificarse quinto para la parrilla, pero antes de arrancar se le paró la moto y tuvo que partir desde el pitlane, esfumándose las posibilidades de puntuar. Al cabo de un año de ese momento, Quartararo reconoció que necesitó ayuda psicológica para superar aquel golpe.

2020 empezó de la mejor manera para El Diablo, ganando las dos carreras en Jerez, pero a partir de ahí la temporada fue de mal en peor, perdiendo el campeonato en Valencia y finalizando el mundial en la octava posición –tres peor que en 2019–.

Después de un final de temporada en el que sumó 12 puntos en las cinco últimas carreras, en Portugal, donde volvió a tener otro domingo para olvidar y acabó 14º, Quartararo dijo que volverá a pedir ayuda a un psicólogo.

"El año pasado no tuve que verlo, porque todo iba muy bien, no tuvimos ningún problema", explicó. "Digamos que no tuve que hacerlo. No me enfadé. Y este año, cuando las cosas no salieron bien, vi que necesitaba ver a mi psicólogo de nuevo. Creo que será importante trabajar en esto el año que viene porque podemos tener problemas con la moto la próxima temporada. Creo que será muy importante trabajar con él y estar realmente preparado para el comienzo de la temporada".

"Es hora de descansar, pero también de pensar en lo que necesito para luchar realmente por el título el año que viene. He aprendido mucho este año, aunque ha sido una temporada muy difícil. Fue una gran temporada, pero por desgracia no un gran final. Puede ser una experiencia útil para el próximo año", zanjó.

