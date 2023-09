Inmerso en una temporada de crisis en términos de rendimiento de su Yamaha, Fabio Quartararo solo está pudiendo demostrar su descomunal talento en contadas ocasiones. La carrera sprint del Gran Premio de la India, que se ha celebrado este sábado en el peculiar trazado de Buddh, era sin duda una oportunidad idónea que el francés no dejó escapar, logrando acabar sexto y luchar en los puestos principales durante las 11 vueltas.

Un buen resultado que, sin embargo, no subió el ánimo del joven corredor de Niza.

"No sé qué decir. En cuanto al resultado, ha sido bueno, eso seguro, pero en cuanto a las sensaciones, han sido malas, porque he podido ver todos nuestros problemas, y son los mismos desde hace mucho tiempo. Al final, he visto que no podía recuperar a los que tenía delante en muchas zonas, y que perdíamos tiempo en muchas partes en las que no podía hacer nada", por evitarlo.

La guinda de la frustración para Quartararo, fue la incapacidad de defender la quinta posición ante Marco Bezzecchi, que llegó desde atrás y le pasó por encima en la última vuelta.

"Estamos perdiendo mucho en términos de velocidad, pero el paso por curva que teníamos, que era mucho mejor que el de los demás, ahora es mucho peor que el de ellos, sobre todo en el agarre y con la moto haciendo caballitos", al levantarse la rueda delantera sin control.

"Sinceramente, no veo ningún punto mejor que los demás y eso es lo difícil cuando estás en carrera. Perdía mucho entre la curva 1 y la 3, ellos se escapaban, yo recuperaba... Ha sido un poco así, haciendo la goma, realmente frustrante".

La única opción del galo a la hora de mantenerse en la parte de delante de la carrera es "frenando súper, súper, súper tarde", asumiendo que debe tomar muchos riesgos.

"Había charcos en la curva 4 y frené como si fuera normal. Al final, si lo compruebas, nuestro ritmo de carrera estuvo a medio segundo del crono durante diez vueltas. Estábamos realmente al límite, pero la forma en que realmente pueden girar, abrir el acelerador con agarre, supone una gran diferencia para nosotros".

De cara al domingo, con el doble de vueltas y con previsión de montar la goma media trasera, Fabio admite que será más complicado.

"Va a ser difícil, seguro, pero vamos a tener que hacerlo lo mejor posible y, obviamente, tratar de luchar por el mejor resultado que se pueda. Pero será una carrera dura para nosotros. Terminar entre los seis primeros, como hoy, sería un muy buen resultado el domingo", pidió el de la Costa Azul.

