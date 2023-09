El piloto español de Pramac se llevó su cuarta victoria de la temporada en las sprint, estrenando el casillero de triunfo en el nuevo circuito de Buddh, en el Gran Premio de la India de MotoGP. Una victoria que permite a Jorge Martín recortar un poquito más la desventaja respecto al líder del campeonato, Pecco Bagnaia, que pese a todo acabó segundo y solo cedió tres puntitos en esa batalla por el campeonato que ahora lidera con 33 puntos de ventaja, la mitad de hace tres semanas.

Para Martín, que en Misano el último fin de semana logró la pole y el doblete, se quedó a milésimas este sábado por la mañana de lograr la posición preferente en la parrilla, pero acabó segundo y desde ahí logró llegar a la primera curva delante, cómo había previsto. "El que se ponga primero tendrá un 90% de la carrera ganada", dijo tras la Q2.

Y así lo hizo, se puso primero, dio un pequeño tirón y se escapó rápidamente un segundo, que supo gestionar hasta el final de las 11 vueltas de la carrera.

"No sabía cómo iba a ser la carrera, hemos rodado poco aquí y era todo muy nuevo, pero en la primera vuelta he intentado tirar un poco, pero he hecho muchos errores, pese a ello he visto que me escapaba un poquito y he imprimido un ritmo alto para mantener la ventaja", explicó el madrileño.

"A partir de ahí, hemos intentado mantener el ritmo en las primeras vueltas para ver la respuesta de las gomas para mañana, y el consumo que tienen, eso y mantener la distancia con Bagnaia para que no se acercara demasiado".

En la salida, Marco Bezzecchi, que lo hacía desde la pole, se vio encerrado al pasarle Martín y chocarle por detrás su compañero Luca Marini, lo que le hizo perder muchas posiciones. Pese a ello, el italiano empezó a remontar como un poseso, marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, lo que hace pensar que mañana en carrera será un rival muy peligroso para Martín.

"Seguro que mañana mejoraremos, porque he entendido en las curvas donde tengo que cambiar la electrónica un poco, y también porque tenía un margen guardado, que no he necesitado sacar hoy, y que seguramente tendré que sacar mañana, como ya pasó en Misano".

Curiosamente, Martín fue de los únicos pilotos que salió a pista con visera clara, pese a que ya había dejado de llover y salido el sol de la tarde en Buddh.

"A pesar de que el sol estaba bajo no sabía cómo iba a estar la pista, por eso he preferido salir con visera clara para tener una mejor visión, había puntos con humedad, cuando he pasado la primera vuelta, con un buen ritmo, me ha sorprendido un poco y he decidido mantener ese ritmo para irme escapando", zanjo el de Pramac.