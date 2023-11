Quartararo se ve bien en Qatar: "Hay posibilidades de podio"

Fabio Quartararo protagonizó una gran remontada en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar. Con una Yamaha con problemas en una vuelta, el galo cayó eliminado en la Q1 y tuvo que conformarse con el 14º puesto en parrilla. Una mala salida no le permitió aprovechar el accidente de la primera vuelta, pero fue remontando posiciones a lo largo de la prueba corta para terminar en la octava plaza.

"Estoy bastante contento", dijo tras la carrera. "Es una pena que [la moto] patinara mucho en la salida. Las condiciones de la pista eran muy malas en la recta, pero el ritmo era muy, muy bueno [por el sábado]. Espero que [este domingo] podamos hacer una salida normal y creo que podremos luchar por un resultado realmente bueno".

Quartararo cree que tenía el ritmo de la cabeza de carrera y piensa que puede hacer una remontada más espectacular en la carrera larga: "Estoy muy satisfecho, no con el resultado, porque salí muy atrás, pero estoy muy contento porque mi ritmo era muy bueno. Creo que podría haber subido al podio. Hemos estado cerca de Jorge Martín y de Fabio Di Giannantonio. Espero que mañana podamos hacer una buena salida y pelear por el top 5".

"No voy a decir que podemos luchar [claramente] por el podio, pero con una buena salida, creo que hay pequeñas posibilidades", añadió a Canal+ Francia.

De cara al domingo, el 'Diablo' insistió en el muy buen ritmo de carrera de la M1. "Incluso pienso [en] un podio", rectificó posteriormente. "Sinceramente, es que es difícil de [predecir]. La pista está muy sucia y no hay nada que puedas hacer al respecto. Esperamos que las condiciones de la pista mejoren, y con una buena salida y una buena primera vuelta creo que podremos luchar por el podio".

La carrera al sprint, según Quartararo, ilustró de nuevo las dificultades de las Yamaha frente a las demás motos: "Lo bueno es que entendemos claramente el problema. [El sábado] fue más claro que nunca. Creo que fue un día muy importante para Yamaha, para entender muchas cosas, especialmente una".

"Esa potencia es súper importante", explicó después el #20, que se sintió menos perjudicado por el escaso agarre que ofrecía el circuito: "Al salir de la última curva, creo que utilizas la máxima potencia, pero los demás no pueden utilizar [nada]. Están al límite del neumático, no del motor, en la última curva. Pude adelantar en recta, lo que fue mágico, ¡fue el mejor momento de mi vida!", siguió entre risas.

"En muchos circuitos en los que necesitas más potencia, no puedes usarla y eso es un problema. Creo que, para la combinación de potencia y aerodinámica, en muchos circuitos es mejor tener más [potencia] que estar al límite todo el tiempo. Eso es algo muy positivo".

"Los demás pueden usar un mapa diferente, más potencia, menos electrónica", resumió para explicar sus problemas a una vuelta. "Nuestra puesta a punto para la clasificación es exactamente la misma que la de la carrera [del sábado], así que ahí está la dificultad. Hicimos 1:52.5 en la QP, que fue un tiempo excepcional para nosotros, pero no para los demás. Ahí es donde tenemos que encontrar ese puntito extra para dar ese paso adelante en la clasificación, porque para ser sinceros, el podio estaba a nuestro alcance [por la sprint]".

De hecho, Quartararo está convencido de que podría haber luchado por posiciones mucho mejores de haber estado en la Q2, ya que ningún piloto pudo jugar con la potencia en carrera: "Estaba a ocho décimas de la pole pero tenía el mismo ritmo que Luca Marini, que se la llevó. ¿Cómo es posible? La potencia que tienen a una vuelta está a otro nivel. Pero en ritmo de carrera, no puedes usarla".

Según Quartararo, este déficit en el ámbito del motor "no está realmente" ligado a una falta de par: "Es la cantidad de potencia que podemos poner en cada marcha. Al final, el par motor es bueno, pero si pido más potencia en tercera, no la consigo. En ciertas curvas, siento que el neumático podría necesitar más potencia, pero no la tengo. Todas las demás motos pueden tener esa potencia, pero cuando sales de la última curva, el límite es el neumático. Y cuando el límite viene de la goma, nuestra moto es rápida. Es la potencia lo que realmente puede marcar la diferencia en ciertas curvas", finalizó el francés.