Quartararo: "Márquez ha sido el mejor estos años y es lógico que los jóvenes se fijen en él"

Aunque desde fuera cada uno pudo sacar su propia impresión, el líder del Mundial, Fabio Quartararo, aseguró este jueves desde el Circuito de las Américas que en la última carrera de Misano, en la que terminó segundo, buscó la victoria, que acabó siendo para su máximo rival ahora por el título, Pecco Bagnaia.

Este fin de semana, en Austin, el francés intentará dar un nuevo golpe al campeonato y conseguir su primera bola de partido para el título.

“Estoy muy contento de volver aquí. Me gusta mucho este circuito. Hace dos años, en mi primer año en MotoGP, se nos dio bastante bien y desde entonces hemos ganado mucha experiencia, así que vamos a ir mucho mejor y creo que podemos hacerlo bien. En la contrarrecta nos costará, pero creo que el primer y último sector serán importantes para recortar”, valoró el corredor galo durante la rueda de prensa previa al inicio del fin de semana en Austin.

Respecto al Gran Premio de San Marino, Fabio avisó que buscará ganar, pero sin volverse loco.

“En la carrera de Misano tuve algunos sustos detrás de Miller, pero cuando le adelanté vi a Pecco y lo tenía que intentar. Acabar segundo está bien pensando en el campeonato. Es la carrera en que más me he divertido este año, pasó todo muy rápido, pero me lo pasé muy bien. No voy a arriesgar más de la cuenta, pero siempre que pueda voy a intentar ganar, como hice en Misano”, aseguró.

Durante la rueda de prensa oficial previa al gran premio, en la que estaba presente Marc Márquez, surgió el debate abierto por Michel Fabrizio tras la muerte de Dean Berta Viñales, en la que el italiano señaló al de Honda.

“No sabía nada, me lo acaba de explicar Pecco, pero estoy de acuerdo con que no hay que perder el tiempo comentando esas palabras. Marc ha sido el mejor piloto de los últimos años y es lógico que todos los jóvenes se fijen en él”, zanjó la pregunta.

También se planteó la decisión de Viñales de no correr aquí tras la muerte de su primo y se pidió a los pilotos que aportaran alguna idea para mejorar la seguridad en las categorías de formación.

“Es una situación difícil para todos. Lo que sucedió en Mugello o después de Jerez, fue muy duro para todos y más para Maverick porque era un familiar suyo. No quiero hablar mucho de este tema porque no quiero estar en un bando u otro. Prefiero no pronunciarme”, apuntó.

“En cada circuito hay una comisión de seguridad y están haciéndolo lo mejor posible. Este deporte siempre tendrá riesgo. La seguridad va mejorando, pero no tengo ninguna idea de cómo hacerlo mejor”.

Siendo Austin un trazado con más curvas a la izquierda que a la derecha, pidieron a los pilotos que explica

“Depende mucho de tu estilo de pilotaje, yo me siento mejor en las curvas a derecha. No sé el motivo, pero creo que es algo que me sale natural en base a mi pilotaje. Es un poco una cuestión de preferencia”.

Por último, otra cuestión sobre la mesa fueron los avisos por exceder la pista, que ahora son cuatro y al quinto llega la sanción. Se les preguntó a los pilotos si cinco eran excesivos.

“Considero que es bueno.Hay algunos pocos circuitos, Misano entre ellos, en los que es fácil salir de pista, pero creo que es correcto que te avisen y el número está bien. El sistema funciona”, zanjó el favorito al título.