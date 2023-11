Quartararo: "Vamos a jugar la baza de la presión de los neumáticos"

Animado por los quintos puestos cosechados en Tailandia y Malasia, las dos últimas carreras, Fabio Quartararo aseguró este jueves en la previa del Gran Premio de Qatar sentirse en un buen momento, mejor que el año pasado o a principio de curso, y que seguir en la misma línea de acabar en el grupo delantero era posible en Losail.

"Sí", asegura. "Hay un asfalto nuevo y ha cambiado un poco, pero creo que incluso el año pasado fuimos P9 o P10, no sé [P9, a 10 segundos del ganador Enea Bastianini], pero la puesta a punto de la moto era totalmente diferente. Creo que estamos mucho mejor que el año pasado y que al principio de esta temporada. Así que esperamos hacer una carrera como en Malasia, para terminar un poco más cerca del ganador".

Históricamente, la Yamaha siempre se comportó de forma muy efectiva en Qatar, algo que para el francés no es una referencia real.

"Históricamente, sí, pero creo que ha cambiado tanto las cosas en los dos últimos años que es un mundo nuevo. No esperaba estar en el podio en India y lo conseguimos. En Malasia, sinceramente, no pensé que seríamos tan buenos, tan rápidos... Así que es un poco difícil entender por qué eres rápido en circuitos en los que no tienes que ir rápido; y en circuitos en los que tienes que rerlo, no lo eres. Para ser honesto, creo que todavía no hemos identificado exactamente dónde tenemos que mejorar y espero que podamos lograr un resultado como en 2021", cuando terminó quinto, a tres segundos del ganador, su compañero de equipo en aquel momento, Maverick Viñales.

Lo que sí ha entendido Quartararo es que en Ducati jugaron la baza de las presiones de los neumáticos para ganar en Malasia.

"El año pasado tenía la presión a 2.4 en lugar de a 1.9. Tenía 0.5 más durante toda la carrera y me fue muy, muy mal con eso... Por supuesto que vamos a jugar la baza de la presión. Aún no hemos recibido ninguna advertencia [de los comisarios], así que creo que es el momento de jugar sobre seguro. Nos la jugamos cada vez, y decimos ¡a por ello! Es interesante tener esta carta a mano", dijo.

Por último, el campeón de 2021 fue preguntado por la batalla entre Pecco y Jorge Martín por el título.

"Voy a decir que ganará Pecco, por lo que hizo también en Malasia. Creo que le dio un empujón al campeonato, porque Martin llevaba bastante tiempo terminando delante... Era mucho más rápido que él, y que cualquier otro. Y ahora sí que le ha dado un empujón, así que yo diría que ganará el campeonato", zanjó el chico de la Costa Azul.