Marini: "No busquéis nada malo contra la Academy o el Ranch VR46"

Mientras el acuerdo entre Honda y los representantes de Luca Marini sigue su camino y podría anunciarse en los próximos días, el piloto italiano aseguró no tener novedades al respeto este jueves en la previa del Gran Premio de Qatar, que se celebra este fin de semana en Losail.

Aunque la apuesta inicial de Honda era fichar a un corredor por solo una temporada, dede Tokio han apostado fuerte por Marini, aceptando la petición del piloto de firmar dos años mínimo.

"Ahora mismo no se nada, la situación es la misma que el pasado domingo", expuso Luca este jueves.

"Tenemos que esperar, lo que es seguro es que, para mi especialmente, lo importante es comprender la situación lo antes posible", explicó el italiano en conversación con Motorsport.com.

A medida que se habla del futuro de Marini en Honda y fuera de Mooney VR46, se conocen detalles que, en parte sorprenden. El pasado domingo, Marco Bezzecchi no quiso entrar a valorar quién preferiría que reemplazara a su compañero, pero sí que, de forma velada, deslizó el distanciamiento que hay actualmente entre Marini y la Academy: "No me quiero imaginar cómo sería no tener a 'Maro' como compañero. Nos conocemos desde siempre, a pesar de que ahora ya no se entrena con nosotros, dado que ha cambiado toda su preparación y se ha distanciado un poco", comentaba, una afirmación que Marini desmintió categóricamente.

"Yo voy siempre al Ranch, he cambiado un poco la forma de trabajar, pero entreno lo mismo con los chicos. Nada importante, no hay nada contra la Academy, no busquéis nada malo, ha sido solo una confusión. Mi relación con los otros pilotos es perfecta, vamos a cenar cada semana, no puede ser una relación mejor. Los entrenamientos en el racho son perfecto con el resto de pilotos", quiso aclarar.

Para Marini, una de las motivaciones de deja un equipo que parecía hecho a su medida para ir a Honda es poder volar en solitario y alejarse de la alargada sombra de su hermano Valentino Rossi.

"Es ser un piloto como todos, como Pecco Bagnaia, como Franco Morbidelli, solo quiero hacer lo que me permita acabar de hacer el paso para mejorar los resultados y hacer una carrera en MotoGP buena, increíble, especial", zanjó el de Urbino.