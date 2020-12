El francés debutó en la clase superior en 2019, convirtiéndose en uno de los grandes agitadores de una temporada en la que solo le faltó ganar una carrera, una situación que corrigió de forma espectacular en el arranque de 2020, imponiéndose con autoridad absoluta en los dos primeros grandes premios del año, celebrados en Jerez.

Dos hachazos que le situaron como el gran favorito al título en una temporada corta, atípica y en la que, sobre todo, faltaba el gran dominador de los últimos años: Marc Márquez, lesionado.

Una ausencia que Quartararo no supo aprovechar, convirtiéndose en un piloto errático que tras ganar las dos primeras carreras, solo sumó un triunfo más, Barcelona, en las 12 restantes, sin ser capaz de subir ni una sola vez más al podio.

La falta de regularidad del francés contrastó con la solidez del piloto de Suzuki Joan Mir, que pese a ganar una sola carrera en toda la temporada fue capaz de estar regularmente en el podio o en posiciones cercanas a él. Mir entendió que sin Márquez en pista, era un año idóneo para asaltar el título.

“Aunque digan que este era un año para ganar, yo no lo siento así. Sobre todo porque no me hubiera gustado decir que gané el campeonato sin Márquez”, asegura el piloto de Niza en declaraciones a L’Equipe.

“Obviamente, si hubiera podido llevarme el título, lo habría hecho. Pero lo que sería maravilloso es conseguirlo con él [Márquez] en pista. Es un gran ejemplo a seguir”, matiza Fabio, que tras la carrera de Brno lideraba el campeonato con 17 puntos de ventaja sobre el segundo (Maverick Viñales) y 48 sobre Mir, el piloto de Suzuki que, al final, fue campeón con 171 puntos, 44 más que el francés.

“Para mí es muy importante que vuelva. Márquez me enseñó muchas cosas. Cuando él está ahí, sientes que el campeonato adquiere otra dimensión. Quiero ganar el título cuando esté Márquez, en un temporada normal”, se marca como ambicioso objetivo en su salto al equipo oficial Yamaha, la próxima temporada.

El argumento del joven corredor de 21 años puede dar a entender que ganar el Mundial sin Márquez, lesionado, tiene menos mérito o valor, y que todas las circunstancias que han rodeado al curso 2020 han hecho que no sea una temporada ‘normal’.

“Quizás podríamos haber ganado [el Mundial] si la moto hubiera tenido una evolución normal durante toda la temporada. Cuando veo las carreras de Jerez o Barcelona, me olvido de la temporada mediocre que hicimos. Pasé muy buenos momentos y otros muy difíciles”, se lamenta el chico de la Costa Azul, que concluyó la temporada 8º de la general.