En esta entrevista llevada a cabo por Honda, el actual campeón del mundo, ausente desde el accidente que sufrió en la primera parada del calendario, repasó todos los temas de actualidad que rodean al Mundial de MotoGP, y lanzó un mensaje a esos rivales con los que debería haberse jugado el título.

“Es cierto que en Austria dije que Quartararo o Dovizioso eran los favoritos [para optar al título], pero, sinceramente, esperaba más de ellos. Especialmente esperaba mucho más de Quartararo, porque ganó las dos primeras carreras pilotando a un gran nivel, y ahora no sé qué le está pasando", reflexiona el seis veces campeón de MotoGP.

"Le está costando mucho, incluso en uno de sus puntos fuertes: la cronometrada”, añade el catalán, que también hace referencia al italiano de Ducati: “Dovizioso es consistente, pero necesita más velocidad si quiere ganar el título, porque vemos que Viñales está allí; igual que Mir. Tenemos a ocho o nueve pilotos en 25 puntos, de modo que será interesante ver qué pasa hasta final de temporada. Y sí, intentaremos verlo desde dentro”, argumenta Márquez.

Cuando llega el momento de analizar los altibajos de una temporada en la que, después de siete carreras, el líder [Dovizioso] no acumula ni 85 puntos, el español señala directamente al factor psicológico y a la presión que pueden estar acusando algunos.

“Parece que este Mundial no lo quiera ganar nadie; que ninguno quiera liderarlo. Es difícil de entender la situación, pero si eres piloto seguramente la entiendes un poco mejor. Una cosa es estar en esa posición en la que, si ganas, es estupendo y perfecto, pero no estás obligado a ello. Pero otra cosa es cuando estás en la posición en la que tienes que ganar. Entonces te aparecen las dudas porque puede que no tengas claro si tienes que atacar o defenderte”, relata el #93, en clara alusión a esos corredores de quienes se esperaba que dieran un paso al frente.

“Una cosa es ocupar el segundo lugar, el tercero o el cuarto y perseguir al que va delante. En esta tesitura, no tienes nada qué perder, de modo que atacas con confianza. Pero cuando estás arriba es cuando aparecen las dudas”, ahonda el de Cervera (Lleida).

Márquez sigue con su proceso de recuperación de la fractura que se hizo en el húmero del brazo derecho y que se complicó tras una primera intervención al tratar de reducir los plazos de recuperación, lo que le llevó de nuevo al quirófano. El de Honda ya hace unos días que sale a correr e incluso ha comenzado a rodar en bicicleta, pero aún no quiere dar una fecha aproximada de su reaparición después de que Honda la fijara en dos o tres meses –desde el anuncio ha pasado un mes–.

“He comenzado a correr y hacer algo de bicicleta, y a nivel cardiovascular mi estado físico es bueno. Tengo ganas de comenzar a apretar un poco más en el gimnasio”, destaca el de Lleida, que de todas formas prefiere que sea el propio cuerpo el que dicte cuándo estará listo para volver.

“Cuando un piloto escucha a los doctores decir que estará tres meses de baja, es un shock. Ahora, después de un primer periodo en el que todo fue muy lento y en el que no notaba mejoras, empiezo a sentir que estoy dando grandes pasos hacia adelante. ¿En qué punto estoy? Sé que estoy más cerca de volver a subirme a la moto, pero desconozco si será en un mes, en dos semanas o en dos meses. El cuerpo lo dirá”, zanja Márquez.