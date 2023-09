Quartararo: "La Yamaha no tiene potencia, ni agarre, ni gira; este es su potencial"

Fabio Quartararo sigue en su particular encrucijada al manillar de una Yamaha que, asegura, no ha mejorado en nada en los últimos años, lo que le deja absolutamente desprotegido frente a sus rivales.

Incapaz de pasar a la Q2, el de Yamaha se perdió en la parte trasera de la parrilla, dificultando totalmente avanzar en carrera, cruzando la meta el 15º, a casi 20 segundos del ganador, Jorge Martín.

"No tomé la mejor línea en la primera curva. Perdí algunas posiciones, y detrás de pilotos no pude hacer más. Por desgracia no pude hacer más. Este es nuestro potencial: la moto no tiene potencia, no gira, no agarra, no tiene nada. Si quieres pasar a la Q2 tienes que superar el límite, y así pierdes mucho tiempo", resumió el piloto de Yamaha.

De cara a la carrera larga, con el doble de vueltas y otro planteamiento, nada parece apunta a que se pueda ver un avance.

"No tenemos ningún plan para mejorar con vistas a mañana. La moto es la misma que hace tres años. Cambiamos, pero nunca vamos hacia adelante. Nos faltan tantas cosas que no podemos centrarnos en solo una", se lamentó el francés.

"Cuando logras tu mejor vuelta nada más salir, es que el límite de la moto está allí. No se nos ha escapado nada, estamos al límite. Sinceramente, cuando ves la potencia que tenemos, tenemos muchos caballitos, no hay nada que podamos hacer al respecto. Las otras motos hacen un cambio total diferente, cuando ponemos gomas nuevas logran salir con algo totalmente diferente, y tenemos la misma moto, no cambiamos nada de nada, ni siquiera podemos ponerle más potencia porque no tenemos".

Todos los males de Fabio vienen de no poder clasificar y tener que salir tan lejos en parrilla.

"No tenemos ningún punto de inflexión, ni potencia, ni apoyo, nada. Si realmente queremos intentar entrar en la Q2 hay que intentar frenar después del límite y al frenar después del límite se cometen muchos errores".

