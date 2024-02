Piero Ferrari le insinuó a Quartararo el fichaje de Hamilton

Fabio Quartararo es un gran aficionado a la Fórmula 1, y siempre que puede se escapa a algún gran premio. En los últimos años ha estrechado su amistad con Daniel Ricciardo, mientras que Monster, uno de los patrocinadores de Yamaha que también lo es de Mercedes, le ha hecho coincidir en alguna que otra ocasión con Lewis Hamilton.

El Diablo es un amante de los coches deportivos. No es extraño que se desplace desde su casa, en Andorra, hasta Barcelona, para visitar a un conocido que regenta el concesionario de McLaren de la ciudad, y de paso probar algún que otro modelo.

La penúltima semana de enero, antes de viajar hacia Sepang, para afrontar los primeros ensayos de pretemporada de 2024, el piloto de Niza visitó la sede de Ferrari, en Maranello. Allí, Piero Ferrari, hijo de Enzo, el fundador de la marca más universal del mundo de las carreras, le hizo de cicerone.

En un momento de la jornada, el ejecutivo y accionista de la compañía de 'Il Cavallino Rampante' le lanzó una insinuación que en aquel momento no le permitió descifrar una de las operaciones sobre el papel más trascendentes de la historia del Mundial de Fórmula 1.

Con el campeón del mundo de MotoGP de 2021 ya en Malasia, el fabricante italiano confirmó la llegada de Hamilton en 2025 como sustituto de Carlos Sainz y como vecino de taller de Charles Leclerc.

"Fue extraño, porque estuve de visita en Maranello un par de días antes del anuncio, y Piero Ferrari me lo insinuó, pero yo en ese momento no lo supe interpretar, no lo pillé. No caí en ello hasta que se hizo oficial", comentaba Quartararo en una charla mantenida hace unos días con Motorsport.com, antes de volver a subirse a la Yamaha, este lunes, para afrontar los dos últimos días de pretemporada.

El #20 nació en 1999, ocho años antes del debut de Hamilton en la F1, con McLaren. Cuando el corredor de Stevenage fichó por Mercedes, en 2013, el francés tenía ocho años. Para él, ver a uno de sus referentes vestido de rojo será impactante, habida cuenta que, en su cabeza, solo le reconoce enfundado en el mono de las Flechas de Plata. "A Lewis siempre le recuerdo en Mercedes. Ni siquiera tengo consciencia de sus tiempos en McLaren. Va a ser raro verle vestido de rojo", concluía Quartararo.