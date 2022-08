Cargar el reproductor de audio

El campeón del mundo 2021 se fue al suelo al intentar adelantar a Aleix Espargaró en el Gran Premio de los Países Bajos, una acción por la que fue sancionado una vuelta larga (long lap) para la carrera que este domingo se celebra en Silverstone.

Fabio Quartararo, y también Yamaha Factory Racing, protestaron airadamente la decisión del panel de comisarios y rápidamente llegaron las comparaciones con la acción suicida de Takaaki Nakagami en la salida del Gran Premio de Catalunya, donde se llevó por delante a Alex Rins y Pecco Bagnaia, dejando a ambos fuera de carrera y al de Suzuki con una lesión en la mano.

Aquella maniobra no fue sancionada por los comisarios, mientras que la de Fabio recibió la citada Long Lap. El jueves, en la rueda de prensa previa al gran premio, todos los pilotos coincidieron en señalar como injusta la sanción.

Este viernes, tras ser el más rápido y ensayar reiteradamente el paso por la long lap, que ya hace en prácticamente un segundo, si llega, Quartararo se mostró más conciliador con la situación.

"Si esta sanción ayuda a encontrar un equilibrio en la decisión de los comisarios, la hago encantado", embocó el francés.

El Diablo hizo más de una decena de ensayos del paso por la vuelta larga, bajando el tiempo de ejecución y, de paso, limpiando el asfalto.

"La long lap no es tan mal. No creo que hacerlo una vuelta antes o después cambie mucho. Tener la oportunidad de probarlo ha sido importante. El punto peligroso es cómo te reincorporas a la pista, porque los que vienen no te ven bien, pero tu sales y te encuentras allí en medio", explicó.

Según la normativa, Quartararo deberá hacer la long lap antes del tercer paso por la línea de meta, un momento en el que el grupo de cabeza, teóricamente donde va a estar, sigue compactado y numeroso, eso puede obligarle a meterse en el tráfico.

Cambiando de tema, Quartararo también valoró las palabras de Maverick Viñales, que aseguró que va a aceptar las órdenes de equipo de Aprilia para ayudar a Aleix Espargaró, el principal rival de Fabio, ahora mismo, por el título.

"Si Maverick estuviera delante de Aleix, no creo que ahora lo dejara pasar", desmontó a Viñales el de Yamaha.

Por último, cuando le recordaron que todos los pilotos se mostraron contrarios a la sanción que recibió, pero que tratarán de aprovecharla al máximo, el galo se mostró indiferente.

"Estoy disfrutando de estar aquí. Que estén todos contra mí o conmigo, me da igual".

