Quartararo: "Si he sido campeón una vez, puedo repetir"

Hace dos meses, Fabio Quartararo hizo realidad el sueño de su infancia. El piloto de 22 años se proclamó campeón del mundo cuando Pecco Bagnaia se fue al suelo en el Gran Premio de Emilia Romagna. Un momento histórico para el motociclismo francés, que en 73 años nunca había ganado el título de MotoGP.

Su coronación fue la culminación de una sólida temporada para Quartararo, que pudo poner en práctica las lecciones aprendidas en un amargo final de 2020, donde logró sus primeras victorias y estuvo en la pelea por el título. Capaz de ganar cinco veces este año, ha basado su éxito sobre todo en la constancia que le faltó una campaña antes, consiguiendo puntuar en todas las carreras hasta que dejó amarrado el campeonato.

"Es un momento inolvidable, un sueño de infancia", recordó Fabio Quartararo en el programa de Canal+ Francia, La Grille en fête. "Y sobre todo, fue en un momento que no lo esperaba. Bagnaia iba primero, yo salía 15º, estaba 17º en la primera curva. Hice una gran carrera, iba cuarto, y él cometió ese error. Son, por supuesto, emociones que nunca olvidaré".

En ese instante, el piloto de Niza pensó inmediatamente en sus padres y en los sacrificios que hicieron para permitirle correr en moto desde muy pequeño.

"La mayoría del tiempo tuve recuerdos de momentos difíciles", comentó. "Cuando gané el título, lo primero que pensé no fue ni siquiera en mí, sino sobre todo todos los momentos que pasé con mis padres. Mi padre no tenía una vida normal porque trabajaba de lunes a viernes, el sábado y el domingo íbamos a entrenar, y luego volvía a empezar de lunes a viernes. Mi madre se quedaba sola en casa con mi hermano. Así que fueron principalmente esos momentos los que recordé".

Todavía en la burbuja de la competición durante el mes siguiente, El Diablo tardó en darse cuenta realmente de lo que acababa de conseguir.

"El día siguiente fue raro. Por supuesto, lo celebré con el equipo y con mi familia, pero cuando me desperté al día siguiente no me sentí campeón del mundo. Tardé un mes en darme cuenta, sobre todo viendo muchas fotos, observando la celebración. También gracias a eso pude darme cuenta [de que había ganado] el campeonato, pero me llevó mucho tiempo".

"Desde el día después de Valencia, estaba en modo 2022", dijo el piloto francés, que ya está pensando en su próximo objetivo: defender el título.

"No he dejado de entrenar. Me tomé unas vacaciones, pero aunque pude disfrutar seguí entrenando. No voy a decir que voy a trabajar más porque, sinceramente, en 2021 trabajé mucho, pero en cualquier caso estoy preparado para este reto. Sé muy bien que va a ser difícil, pero si lo he hecho una vez puedo repetirlo", remachó.

