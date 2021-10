Quartararo: "El circuito está como el que utilizo para hacer motocross"

MotoGP no visitaba el Circuito de Austin desde abril de 2019. Entonces, ya hubo una indignación colectiva entre los pilotos por el deficiente estado del asfalto. Dos años y medio después, las condiciones no solo no han mejorado, sino que son peores.

El trazado ha sido reacondicionado en varias zona pero no en su totalidad, lo que hace que el agarre cambie de una a otra. Además, otros puntos presentan importantes baches que incluso comprometen la seguridad.

"Está más o menos como la pista que utilizo para mis entrenamientos, pero en motocross", bromeó Quartararo. "Pero es mucho más rápido con una MotoGP. Está realmente mal. Hace dos años nos dijeron que había que reasfaltar y esto está peor. Apenas está aceptable para una carrera. No sé qué decir. Esto es una broma".

El Diablo lamenta que el estado del asfalto estropee un circuito que por otra parte es uno de los más interesantes del Mundial.

"El circuito es precioso, las escapatorias son estupendas, todo está perfecto en la pista, pero tenemos que arreglar el problema de los baches. Para mí es peligroso, realmente peligroso. En la carrera, las dos primeras vueltas serán caóticas. Las curvas 2, 3 y 10 son realmente peligrosas. Los baches están en los peores lugares posibles. Si hay baches en las curvas 1, 11 o 12, no pasa nada, son curvas lentas. Pero las curvas 2, 3 o 10 son los peores para tener baches, y los hay. Ya teníamos baches, pero esto va un paso más allá. Para mí no es una pista de MotoGP. Para una vuelta está bien, pero 20 vueltas... habrá momentos malos. Digámoslo así", expone.

El tema de los baches protagonizará la reunión de la Comisión de Seguridad este viernes, a la que Quartararo decidió acudir después de lo visto.

"No suelo ir a la Comisión de Seguridad, pero si pasa algo grave, voy. Y hoy hay algo realmente serio. La pista no es segura. Cada dos o tres curvas hay un cambio de asfalto. Y no es lo mismo, hay más agarre, menos agarre, más agarre, así que es difícil adaptarse. Al parecer, algunas personas de Dorna vinieron a ver la pista. No sé lo que han dicho, así que será bueno verlo en la Comisión de Seguridad. Tienen que reasfaltarla entera. Habrá que ver qué pasa", zanjó el líder del campeonato, que acabó la jornada del viernes en la tercera posición.

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver todas las fotos de Fabio Quartararo en el GP de las Américas 2021 de MotoGP)