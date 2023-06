Pol Espargaró se someterá a una revisión para intentar volver en Mugello

Pol Espargaró está cada vez de volver a MotoGP. El piloto español únicamente ha podido disputar una jornada de competición en esta temporada 2023, el viernes de entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal. Durante la P2, el de GasGas se fue al suelo en la curva 10 de Portimao, en un accidente que ha tenido consecuencias nefastas para él.

Al ser un punto muy peligroso, sin defensas de aire como protecciones y con una grava demasiado grande, Espargaró acabó con múltiples fracturas en la mandíbula y en la espalda, además de con algunos nervios afectados y con una contusión pulmonar. Tras dos meses de recuperación, que incluyeron varios días en la UCI tras el accidente y una pérdida de fuerza muscular considerable, el de Granollers ya anunció que su objetivo era volver antes del parón veraniego.

Así, ya tiene una carrera en la que intentará volver: el Gran Premio de Italia de la próxima semana en Mugello, que marcará el fin de las tres semanas sin carreras después de la cita de Le Mans. En una entrevista con TV3, el español confirmó que se someterá a una revisión y que, si los médicos le dan el 'apto', estará en el trazado italiano, aunque no tiene prisa para hacerlo en las carreras posteriores.

"Me encuentro bien, ahora puedo decir que sí lo estoy. Tras estos dos meses, estoy en una situación privilegiada. Ya no tengo casi nada de dolor. Las fracturas están casi curadas, estoy terminando ese proceso para poder subirme a la moto cuanto antes", dijo sobre su estado físico actual.

Preguntado por cuándo podrá volver, el #44 comentó: "La previsión es volver cuanto antes. Y eso no sé cuándo será. Será cuando los médicos me den el okey. La semana que viene me haré una revisión para ver lo que más preocupa a los médicos y a mí para subirme a la moto, que es una fractura en una vértebra, que está un poco chafada y eso hace que haya algo más de riesgo en caso de que haya otra caída o un impacto más fuerte".

"Después de la revisión, los médicos me dirán cómo está. Y si me dejan correr en Mugello, iré a Mugello. Si no, me tendré que saltar esta carrera y volver en la siguiente [Sachsenring], o en la siguiente [Assen]. No sé, dependerá. Pero tengo muchas ganas de volver, y el equipo también. Tengo más ganas de volver que nunca, ver las carreras desde casa es algo muy duro, y más viendo que la moto funciona", anunció Espargaró.

El español hizo especial hincapié en los buenos resultados de sus compañeros: "Los pilotos que están en la misma fábrica están haciendo resultados muy buenos, llevan dos o tres carreras delante en la clasificación. Incluso Augusto Fernández, mi compañero, fue cuarto en Le Mans. Así que el nivel de fábrica es muy alto, y tengo muchas ganas de unirme a la fiesta".

Además, Espargaró también hizo balance de lo que ha vivido en este proceso, afirmando que incluso llegó a temer por su vida: "Sí, sobre todo los primeros días, cuando estaba en la UCI. Cuando estás en cuidados intensivos no piensas muy bien lo que tienes y no eres del todo consciente, pero si estás allí sabes que las cosas no van muy bien. Y estuve cuatro días. Me trataron increíble, no puedo estar más agradecido al hospital. Estaba muy sedado, puede que no seas muy consciente, pero sí de que los que están a tu lado sufren: mi mujer, mi familia, Aleix...".

Por último, detalló cómo está siendo su intenso proceso de rehabilitación: "Hago tantas horas como me es posible. Si el día tuviese 45 horas, las utilizaría todas. Por la mañana hago todas las sesiones de gimnasio, después como, y después empiezo todo el proceso de rehabilitación. Tengo 4 o 5 máquinas en casa, y estoy media hora o 45 minutos en cada una de ellas. Ahora estoy con una máquina hiperbárica, en la que hago sesiones de dos horas", añadió.