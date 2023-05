Lorenzo cree que Márquez cambiará Honda por Ducati... a la baja

Marc Márquez tiene contrato con Honda hasta 2024 (incluido), pero el rendimiento de la moto, a pesar de las mejoras, lleva a muchos a pensar que no lo completará, y que cambiará de equipo antes, ya el próximo curso. En esa línea opina Jorge Lorenzo, que cree que el destino del multicampeón será Ducati, aunque con incógnitas.

En un vídeo publicado por Motogp.com, le preguntaron a Lorenzo si Márquez pilotará para otro fabricante diferente a Honda y, pese a que parecía que se lo pensaría más tiempo, rápidamente contestó: "Sí". Y a la hora de responder a la pregunta de con cuál, dijo: "Creo que Ducati, sí".

Sin embargo, el #99 cree que Márquez tendrá que aceptar una rebaja de sueldo que le propondrá Ducati para ficharle. "Pronto, sí. La oferta no le hará feliz, pero la aceptará", apunta. Sin embargo, no tiene claro si será en el equipo oficial o en uno de los satélite: "No sé si acabará en el equipo oficial o en un equipo satélite. Pero después de tres o cuatro años sin ganar, su motivación será volver a la victoria".

Ducati cuenta con un elenco de pilotos competitivos repartidos en hasta cuatro equipos, con ocho motos. Eso supone que, incluso en Ducati, Márquez tendría que superar a al menos otros siete rivales con la moto referente, la de Borgo Panigale. Pero Lorenzo cree que sería el rival a batir, el mayor candidato a sumar otro mundial: "Sí, sería el piloto a batir. Tendrá 31 o 32 años, y los pilotos jóvenes son muy fuertes, pero por supuesto Marc Márquez es Marc Márquez".

Ante la pregunta de quién será el próximo campeón de MotoGP sin contar a Pecco Bagnaia, Lorenzo dudó antes de responder: "Difícil... Jorge Martín o Bastianini. Será un piloto Ducati". Sin embargo, inmediatamente surgió la duda de si Martín seguirá en Ducati: "Sí... la gente dice que se irá a Yamaha, ¿no? Creo que le ofendió que Ducati eligiera a Bastianini".

Precisamente sobre Enea Bastianini opinó de manera muy positiva: "Me gusta Bastianini, me gusta su estilo. Sólo necesita mejorar sus salidas, las primeras vueltas y la clasificación. Es un animal en carrera. Me gusta".

El resumen a las otras preguntas a Jorge Lorenzo:

¿Cuándo crees que volarán los coches?

En 10 años. Ya vi algo parecido en Instagram, como un dron pilotado por un humano en el interior.

¿Quién será la superestrella del futuro en MotoGP?

Me gustaría que fuera David Muñoz, es muy competitivo, muy agresivo. Creo y deseo que sea una de las futuras estrellas.

¿Cuándo viviremos los humanos en otro planeta?

Llevará 200 años. No soy experto, pero... lo veo en mi mente.

¿Cuándo la Inteligencia Artificial sustituirá a los humanos?

Muy pronto.