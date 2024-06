Pocas horas antes de que se desencadenara la noticia adelantada por Motorsport.com del fichaje de Maverick Viñales por KTM Tech3, Pol Espargaró, piloto de pruebas y desarrollo del fabricante austríaco, fue el invitado especial del Podcast 'Por Orejas', en el que desveló que el Grupo Pierer Mobility, (KTM, GasGas, Husqvarna, CFMoto y MV Agusta), le constaba que había hecho una oferta a Jorge Martín y "probablemente, también a Marc Márquez".

Durante la entrevista con Espargaró, que duró casi una hora, el piloto desgranó muchos e interesantes temas de actualidad, y en la parte final se puso sobre la mesa la maniobra de Ducati, de juntar en un mismo equipo a Pecco Bagnaia y Márquez, los dos únicos multicampeones de MotoGP de la última década, en un claro cambio de tendencia, abandonando la 'filosofía Ducati' de formar jóvenes corredores, para apostar por estrellas consagradas y mediáticas, juntado, posiblemente, a los dos mejores pilotos de la parrilla.

"Vale, y yo ahora pregunto: ¿es mejor Pecco Bagnaia que Brad Binder?", sorprende Espargaró. "Yo no lo creo", añade.

La creencia de que Bagnaia puede ser mejor que Binder, seguramente, "es porque ha ganado, porque está ganando. Pero ¿tiene las mismas herramientas Brad ahora mismo que Pecco? Pues no. ¿Ha tenido las mismas herramientas Pecco de las que tiene Pedro Acosta ahora mismo? ¿Qué estaría haciendo Pedro Acosta encima de una Ducati?", plantea el piloto de Granollers.

"Las fábricas trabajan tanto como pueden para ser las mejores de la parrilla y estoy convencido que KTM llegará a estar en el punto donde está (ahora) Ducati, tarde o temprano. Pero hablamos de los mejores pilotos por los títulos que tienen, como es normal, pero... O sea, ¿son los mejores pilotos?, quiere decir, es Peco mejor que, por ejemplo, ahora mismo Pedro Acosta, con lo que está haciendo con la GasGas", sigue argumentando Pol.

"Que gana más, que tiene más títulos, que mediáticamente es mejor, estoy de acuerdo. Pero que es mejor piloto, eso tenemos que tener cuidado"

"O Jorge Martín es mejor o peor que Márquez porque Marc tiene una moto más antigua, es muy difícil saber exactamente quién es mejor, hablamos del mejor porque gana más títulos no porque sea mejor pilotando. A lo mejor coges a Bagnaia y lo pones encima de un KTM y empieza a ganar, o como pasó con Jack Miller, no gana, y Jack venia de ganar con Ducati. O coges a Luca Marini que estaba haciendo podios con Ducati y lo pones encima de una Honda y lleva haciendo último todas las carreras y todas las sprints de la temporada y estaba haciendo podios con la Ducati. ¿Es peor piloto ahora este año Marini? Pues no lo creo. ¿Es peor piloto Alex Rins ahora que cuando ganaba con la Suzuki? Pues no lo creo. Por lo tanto, es muy difícil saber si un piloto es mejor o peor", sigue el catalán.

"Que gana más, que tiene más títulos, que mediáticamente es mejor, que comercialmente es mejor, estoy de acuerdo. Pero mejor piloto, eso tenemos que tener cuidado", advierte.

Ciñéndonos al futuro de KTM, en ese momento había dos plazas libres en Tech3, aunque una todo apuntaba a que era para Enea Bastianini. La pregunta para Pol era si creía que iban a apostar por un 'top rider' o por un joven en formación, como han hecho habitualmente.

"Me consta que Jorge Martín ha tenido la opción de subirse a una moto del Pierer Mobility Grup", desveló. "Que ha tenido una oferta para poder subirse a una moto (KTM). Igual que la ha tenido Martín, probablemente, eso ya estoy hablando por hablar, la habrá tenido Márquez y la han tenido otros pilotos top, como por ejemplo, probablemente, en Bastianini en este momento. O sea, quiere decir que la fábrica apuesta, intenta apostar por pilotos top", acierta en su pronóstico Polyccio.