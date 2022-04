Pol Espargaró a Michelin: "A veces hay que reconocer la culpa"

Cargar el reproductor de audio

El intercambio de declaraciones entre Honda y Michelin tras el cambio de carcasa del neumático para el Gran Premio de Indonesia generó mucha polémica durante la última prueba en Mandalika, donde Pol Espargaró, había sido el más rápido en los test, no concluyó como el había esperado.

El piloto de Granollers fue preguntado por su análisis sobre lo sucedido, y para el menor de los hermanos Espargaró la situación es muy clara.

"Es muy fácil de entender lo que pasó en Mandalika con las gomas. Los dos equipos más fuertes en los test, con las gomas normales, fueron Honda y Suzuki. Y los que sufrieron más en la carrera, con la carcasa nueva, también fueron Honda y Suzuki", lanzó Pol, que solo pudo terminar 12° en Indonesia.

El enfado de Pol Espargaró se vio incrementado tras la actitud que tuvo Michelin con Honda, ya que Piero Taramasso, responsable del fabricante francés en el Mundial de MotoGP, se posicionó rápidamente.

El español siente que Michelin ha sido muy susceptible y cree que simplemente debería haber reconocido su error de no poder prever las condiciones de Indonesia.

"Cuando tengo problemas con mi moto, yo me quejo de mi moto, de la Honda, ante la prensa, y no pasa nada. Honda se hace responsable. Y cuando no estoy yo al nivel, Honda lo dice. Pero, en este paddock no puedes echar la culpa a según quién. No está mal reconocer la culpa alguna vez", aseguró.

"Lo que es evidente que, en comparación con el test, los problemas se centraron en la entrada de las curvas, y eso no nos había pasado hasta entonces. Y solo hubo un cambio en ese gran premio", agregó.

Por otro lado, Espargaró restó importancia al retraso del último avión con material del Mundial, que forzó a suspender la actividad del viernes y condensar las jornadas durante el sábado.

"No creo que sea culpa de nadie. Pero, dentro de todo, creo que somos los menos afectados. Primero porque tenemos todo el material, y después, porque tengo experiencia suficiente en este trazado. Así que más o menos sé que esperarme. Pero hay muchos novatos que no han rodado aquí, y será más complicado. La clasificación siempre es el día más estresante", concluyó.